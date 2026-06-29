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La Laguna reúne a cientos de jóvenes y familias en una feria dedicada al baile

El Infinity Dance Fest convirtió el parque José Segura Clavell, en La Cuesta, en un espacio de exhibiciones, talleres y clases abiertas de danza

Un momento del Infinity Dance Fest

Un momento del Infinity Dance Fest / Ayuntamiento de La Laguna

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Laguna celebró una jornada dedicada al baile, la danza y el movimiento con el Infinity Dance Fest, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento lagunero que reunió a cientos de jóvenes, niños y familias en el parque José Segura Clavell, en La Cuesta.

La cita convirtió este espacio público en un punto de encuentro para academias, escuelas, colectivos y alumnado vinculado a distintas disciplinas de baile. Durante toda la tarde, el público pudo asistir a exhibiciones, talleres participativos y clases magistrales abiertas, en una programación pensada para promover la creatividad, la convivencia y el ocio saludable.

La actividad, presentada como Feria del Baile, la Danza y el Movimiento, permitió reunir en un mismo escenario a grupos del municipio y acercar al público la variedad de estilos que se practican en La Laguna. Ballet, flamenco, danza urbana, salsa, bachata, bailes latinos y K-Pop formaron parte de una programación diversa y orientada a todos los públicos.

Un encuentro para mostrar el talento joven

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que la respuesta del público demuestra que la juventud lagunera tiene talento, inquietudes y voluntad de participar cuando existen espacios adecuados para ello.

Eiroa subrayó que la danza y la música pueden funcionar como herramientas de expresión, convivencia y crecimiento personal. En ese sentido, el festival permitió dar visibilidad al trabajo que desarrollan academias y colectivos del municipio a lo largo del año.

Ballet, flamenco, danza urbana y K-Pop

La programación del Infinity Dance Fest incluyó una amplia representación de estilos. El público pudo disfrutar de números de ballet, flamenco, danza urbana, salsa, bachata, bailes latinos y K-Pop, entre otras modalidades.

La variedad de disciplinas permitió mostrar la riqueza del movimiento como lenguaje artístico y social. Además de las exhibiciones, se desarrollaron talleres participativos y masterclass abiertas a las personas asistentes, con el objetivo de que el público no solo observara, sino que también pudiera experimentar distintos estilos de baile.

Ocio saludable y participación juvenil

Desde el Ayuntamiento se enmarca esta iniciativa dentro de las acciones destinadas a fomentar el ocio saludable entre la población joven. El baile combina actividad física, expresión artística, disciplina, trabajo en equipo y socialización, elementos que lo convierten en una herramienta educativa más allá del escenario.

Sergio Eiroa señaló que ver a cientos de jóvenes, niños y niñas unidos por una misma afición confirma el valor social y educativo de propuestas como esta. El concejal defendió la necesidad de seguir impulsando actividades que promuevan hábitos saludables, creatividad y participación activa.

Academias y colectivos del municipio

La jornada contó con la participación de academias y grupos de danza de La Laguna, que ofrecieron un espectáculo continuado durante toda la tarde. Su presencia permitió visibilizar el trabajo formativo y artístico que se desarrolla en diferentes barrios y espacios del municipio.

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Además de las actuaciones, el encuentro favoreció el contacto entre escuelas, artistas y alumnado, generando un espacio para descubrir nuevas disciplinas y fortalecer los vínculos entre quienes comparten interés por la danza.

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