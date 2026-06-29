La Laguna reivindica el respeto y la diversidad en la previa del Orgullo LGBTIQA+

La plaza del Adelantado, en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, acogió el acto institucional del municipio con motivo de la previa del Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+, una jornada de reivindicación centrada en la igualdad, el respeto y la defensa de la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género.

La cita, organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna junto a entidades y asociaciones que forman parte del Consejo LGBTIQA+ municipal, reunió a representantes del colectivo, miembros de la Corporación local y responsables de otras instituciones canarias. El acto incluyó el izado de la bandera del Orgullo, la lectura de manifiestos, actuaciones musicales y la entrega de los premios La Laguna Orgullosa.

Este año, una de las principales novedades fue la participación de la Red Asterisco, que eligió la ciudad de Aguere para leer su discurso conmemorativo. Esta red es una estructura de coordinación comunitaria en torno a la diversidad sexual y de género, integrada por personal político y técnico de ayuntamientos, además de activistas de colectivos LGBTIQA+ y trans. La iniciativa trabaja en Tenerife con el objetivo de reforzar la atención, la sensibilización y las políticas públicas en favor del colectivo.

La plaza del Adelantado, espacio de reivindicación

El acto convirtió de nuevo la plaza del Adelantado en un punto de encuentro para visibilizar los derechos del colectivo LGBTIQA+ y recordar que los avances logrados requieren compromiso institucional y social.

Tras el izado de la bandera, el concejal de Igualdad y LGBTIQA+ de La Laguna, Dailos González, defendió que la diversidad, la igualdad, el respeto y el amor son pilares básicos de una sociedad democrática, libre, abierta e inclusiva.

González vinculó el acto de este año al lema centrado en el respeto, al considerar que no puede haber igualdad, libertad ni convivencia democrática sin reconocimiento y protección de la diversidad que forma parte de la sociedad.

El edil destacó también el valor simbólico de que la bandera ondeara en la plaza del Adelantado, un espacio central en la historia y el patrimonio de La Laguna, como expresión del compromiso colectivo del municipio.

Red Asterisco y trabajo coordinado

La presencia de la Red Asterisco reforzó el carácter insular del acto. La Laguna forma parte de este proyecto junto a otros municipios de Tenerife, en una línea de trabajo compartida entre instituciones y entidades sociales para avanzar en políticas de diversidad.

Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+ en La Laguna. / Ayuntamiento de La Laguna

Durante su intervención, Dailos González subrayó la importancia de la coordinación entre ayuntamientos, instituciones y colectivos sociales. Según señaló, la red permite seguir avanzando en la defensa de la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género desde una perspectiva conjunta.

La Red Asterisco ha ido ganando presencia en Tenerife como espacio de apoyo, acompañamiento y coordinación. El proyecto, impulsado por la asociación Diversas en colaboración con el Cabildo de Tenerife, realizó en 2025 más de 3.000 intervenciones de apoyo psicológico, social y sexológico a personas del colectivo LGBTIQA+, según datos difundidos por la institución insular.

"No dejar a nadie en los márgenes"

En representación de la Red Asterisco tomaron la palabra Fran Barroso y Eva Hernández Morera, quienes pusieron el acento en la necesidad de mantener una voz común frente a cualquier forma de exclusión.

Ambos representantes defendieron la importancia de dejar a un lado posibles diferencias para sostener un compromiso compartido: que ninguna persona quede en los márgenes de la sociedad por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

El mensaje conectó con el sentido general del acto, orientado no solo a celebrar la diversidad, sino también a recordar que la igualdad efectiva requiere medidas, presencia pública y defensa de derechos.

Música, manifiestos y premios La Laguna Orgullosa

La programación incluyó la actuación musical de Héctor Artiles, que interpretó los temas Color esperanza y How deep is your love, vinculados al tono conmemorativo de la jornada.

El acto también acogió la entrega de los premios La Laguna Orgullosa, que en esta edición recayeron en los colectivos que forman parte del Consejo Municipal LGBTIQA+. Con este reconocimiento, el Ayuntamiento quiso poner en valor el trabajo de las entidades que participan en la vida social del municipio y en la defensa de los derechos del colectivo.

Además, se proyectó el videoclip del himno oficial de la celebración, titulado La Laguna Orgullosa de ti, una pieza vinculada a la programación municipal del Orgullo.