La Laguna apuesta por la agroecología con ayudas para agricultores y ganaderos

El Ayuntamiento de La Laguna ha firmado un convenio con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias) para reforzar el desarrollo de prácticas agroecológicas en el municipio. El acuerdo, financiado con 45.000 euros, busca promover técnicas agrícolas más sostenibles, mejorar la salud de los suelos y acompañar a agricultores y agricultoras en la aplicación de métodos menos dependientes de productos químicos.

La subvención ha sido concedida a través de la Concejalía de Desarrollo Rural y tiene como objetivo impulsar modelos agroecológicos de referencia en La Laguna, un municipio con una fuerte tradición agraria y con zonas rurales donde la actividad agrícola sigue siendo clave para el paisaje, la economía local y la conservación del territorio.

La firma del convenio contó con la participación del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y de la presidenta de COAG-Canarias, María del Carmen Pérez, como representantes de ambas entidades.

Menos químicos y más salud para el suelo

El convenio pone el foco en uno de los principales retos del campo: mantener la capacidad productiva de los terrenos sin agotar sus recursos. Para ello, el Ayuntamiento defiende la necesidad de fomentar el uso de materia orgánica, productos locales y sistemas de fertilización sostenibles.

El alcalde lagunero destacó que las administraciones públicas deben promover prácticas que favorezcan una mejor salud del suelo y ayuden a mantener su productividad a medio y largo plazo. Entre los objetivos del acuerdo figura reducir de forma significativa el uso de fitosanitarios de origen químico y sustituirlos por alternativas más respetuosas con el entorno.

La agroecología no se limita a cambiar unos productos por otros. También implica revisar la forma en la que se trabaja la finca, cómo se fertiliza, cómo se gestiona el agua, cómo se previenen las plagas y qué papel tienen los recursos locales en el mantenimiento de la producción.

Uso eficiente del agua en las fincas

Otro de los ejes del convenio será mejorar la gestión del agua en las explotaciones agrarias de La Laguna. La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, subrayó que el acuerdo refuerza la línea de trabajo iniciada en los últimos años por el Ayuntamiento para favorecer un manejo más eficiente de los recursos hídricos.

El proyecto contempla acciones de seguimiento, asistencia técnica, formación y divulgación dirigidas tanto a profesionales del sector como a la ciudadanía. La intención es trasladar conocimientos prácticos sobre técnicas que permitan cuidar las plantaciones, reducir pérdidas y mejorar el rendimiento de las fincas.

Ledesma señaló que es fundamental aumentar la información disponible sobre estos métodos alternativos, ya que su aplicación repercute en la salud y durabilidad de los cultivos, pero también en la calidad de los productos que llegan al consumidor.

Asistencia técnica directa en las explotaciones

COAG-Canarias contará con un equipo técnico encargado de visitar fincas incluidas en el proyecto. Estas visitas permitirán ofrecer asesoramiento directo a agricultores y agricultoras sobre aspectos como fertilización, riego, tratamiento de cultivos y lucha integrada contra plagas.

La asistencia sobre el terreno es uno de los elementos principales del convenio. El objetivo es que las recomendaciones no se queden en un planteamiento general, sino que puedan adaptarse a las condiciones concretas de cada explotación.

El acompañamiento técnico permitirá analizar necesidades específicas, resolver dudas y orientar a las personas productoras en la transición hacia prácticas más sostenibles.

Semillas locales y patrimonio agrícola

El acuerdo también incluye una línea de trabajo centrada en la preservación y multiplicación de semillas locales. El propósito es garantizar el acceso, la reproducción y el intercambio de variedades vinculadas al territorio.

Para ello, se plantea avanzar en un fondo semillero común que pueda estar disponible para productores, horticultores y ciudadanía en general. Esta medida busca conservar el patrimonio fitogenético propio y reforzar la colaboración agroecológica en el municipio.

Las semillas locales forman parte de la memoria agraria de un territorio. Su conservación permite mantener variedades adaptadas a las condiciones ambientales de cada zona y contribuye a diversificar la producción.

Grupos agroecológicos y jornadas divulgativas

El convenio prevé además la consolidación de Grupos Comunes de Interés Agroecológico (GCIA) en distintas zonas de La Laguna. Estos grupos servirán como espacios de intercambio de experiencias, coordinación y aprendizaje entre personas vinculadas al sector primario.

También se celebrarán encuentros temáticos y jornadas divulgativas especializadas para ampliar el conocimiento sobre agroecología, fertilización sostenible, manejo del agua, control de plagas y conservación de semillas.

Otra de las actuaciones previstas será la actualización del directorio de explotaciones ganaderas con capacidad para suministrar fertilizantes orgánicos. Esta medida puede facilitar el aprovechamiento de recursos locales y reforzar la conexión entre agricultura y ganadería dentro del municipio.

El proyecto contempla, además, la recogida y evaluación participativa de analíticas de las unidades de producción, en colaboración directa con las personas productoras. Esta información permitirá conocer mejor el estado de los suelos y orientar las decisiones técnicas.