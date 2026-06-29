La Laguna activa dos pasos de peatones inteligentes en el entorno de Guajara

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en funcionamiento dos pasos de peatones inteligentes en el entorno de Guajara, concretamente en las avenidas César Manrique y La Unión. La actuación, impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, busca mejorar la seguridad vial en dos vías de doble sentido por las que transitan a diario cientos de personas.

Los nuevos dispositivos ya están operativos y se han instalado en una zona especialmente sensible por la presencia de facultades de la Universidad de La Laguna, paradas de tranvía y guaguas, centros comerciales y grandes complejos residenciales. El objetivo es reforzar la visibilidad de los peatones y facilitar que los conductores detecten con más antelación la presencia de personas cruzando la calzada.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, visitó recientemente la zona junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, para comprobar el funcionamiento de esta tecnología y su impacto en la movilidad peatonal del entorno.

Más visibilidad para peatones y conductores

Los pasos inteligentes incorporan sistemas que se activan para advertir a los vehículos de la presencia de peatones. Esta tecnología complementa la señalización vertical y horizontal ya existente y pretende reducir el riesgo de atropellos o colisiones en puntos con un elevado tránsito diario.

Según explicó el Ayuntamiento, la medida responde a demandas vecinales y ciudadanas para reforzar la seguridad en estas conexiones. Luis Yeray Gutiérrez señaló que la actuación mejora la visibilidad en puntos sensibles del viario público y permite que los conductores adviertan con mayor antelación la presencia de peatones.

La instalación se enmarca en una línea de trabajo orientada a modernizar determinados elementos de seguridad vial en el municipio, especialmente en zonas de alta movilidad y con presencia de población universitaria, transporte público y áreas residenciales.

Cómo funcionan los pasos inteligentes

Los dispositivos instalados en Guajara cuentan con luminarias tipo captafaros, radares de volumen y señales verticales con iluminación propia. También han requerido canalizaciones e instalaciones eléctricas para su puesta en marcha.

La finalidad es hacer más visible el paso de peatones en el momento en que una persona se aproxima o cruza, de manera que el conductor reciba una advertencia más clara. Este tipo de soluciones se han extendido en distintos municipios para reforzar la seguridad en pasos situados en vías con tráfico constante o con visibilidad mejorable.

El Ayuntamiento ya había formalizado meses atrás la contratación de tres pasos de peatones inteligentes para las avenidas de Los Menceyes, César Manrique y La Unión, entre los núcleos de La Cuesta y Guajara, dentro de una actuación planificada por el área de Seguridad Ciudadana.

Un entorno con alta movilidad diaria

Guajara es una de las áreas de La Laguna con mayor movimiento diario de peatones y vehículos. La cercanía de la Universidad de La Laguna genera un flujo constante de estudiantes, personal docente, trabajadores y usuarios del transporte público.

A ello se suma la presencia de zonas residenciales, espacios comerciales y conexiones con paradas de tranvía y guaguas. Esta combinación convierte las avenidas César Manrique y La Unión en puntos de paso habitual para peatones, ciclistas y conductores.

Otro dispositivo previsto en Los Menceyes

El concejal Badel Albelo avanzó que su departamento ultima la instalación de otro paso inteligente en la avenida de Los Menceyes. Esta actuación formaba parte del mismo paquete de dispositivos previsto para el viario municipal.

El edil indicó que el Ayuntamiento evaluará los resultados obtenidos con esta tecnología y que ya se han detectado otras posibles ubicaciones donde podría implantarse en el futuro. Para ello, se tomarán como referencia los avisos e incidencias registradas por la Policía Local de La Laguna.

Seguridad vial y nuevas tecnologías

La actuación se suma a otras medidas recientes relacionadas con la seguridad vial en La Laguna. A finales de abril, el Ayuntamiento puso en marcha un semáforo con proyección de luz sobre el suelo en el entorno del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Ese sistema está pensado para prevenir accidentes entre peatones que caminan distraídos mirando el teléfono móvil y pueden no advertir las señales convencionales. La medida también aparece vinculada al despliegue de soluciones tecnológicas para mejorar la seguridad en el viario municipal.