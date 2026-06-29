Las Fiestas de San Benito 2026 tendrán a Tenerife como isla homenajeada

San Cristóbal de La Laguna ya mira hacia una de sus celebraciones más esperadas del año. El Ayuntamiento ha presentado el cartel y el programa oficial de las Fiestas de San Benito Abad 2026, una edición marcada por el 80º aniversario de estos festejos, el homenaje a Tenerife y la incorporación, por primera vez, de la imagen de San Cristóbal a la Romería Regional.

La programación reunirá más de 40 propuestas para todas las edades durante las dos próximas semanas, con actos religiosos, citas folclóricas, galas, conciertos, actividades familiares y encuentros populares. El momento central llegará el domingo 12 de julio, con la celebración de la Romería Regional de San Benito, que contará con unas 80 carretas y carritos y cerca de 40 agrupaciones folclóricas.

La presentación tuvo lugar este lunes en el antiguo convento de Santo Domingo, con la participación del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Fiestas, Dailos González; y el investigador y autor del programa oficial, Julio Torres. El acto contó además con el acompañamiento musical del cuarteto Raíz Lagunera, formado por Israel Espino, Toñi Hernández, Candelaria González y Virginia Rodríguez.

Tenerife, isla homenajeada en la edición de 2026

Las Fiestas de San Benito dedicarán este año un reconocimiento especial a Tenerife, cuya tradición agrícola, ganadera y folclórica tendrá una presencia destacada en el programa.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que estas fiestas recuerdan el vínculo histórico de La Laguna con el campo y con las formas de vida que se han transmitido de generación en generación. También subrayó la doble condición del municipio, que combina su dimensión urbana con una fuerte identidad rural.

San Cristóbal se incorpora a la Romería Regional

Una de las novedades más destacadas será la presencia de la imagen de San Cristóbal, patrón de la ciudad, en el recorrido de la Romería Regional. Según avanzó el Ayuntamiento, la imagen se sumará al cortejo a su paso por la iglesia de La Catedral.

La decisión añade un elemento simbólico a una cita que ya tiene un peso especial dentro del calendario festivo canario. La Romería de San Benito es considerada la única con título de regional en Canarias y cada año reúne a miles de personas, agrupaciones y carretas procedentes de distintos puntos del Archipiélago.

Presentación de las fiestas y romería de San Benito en San Cristóbal de La Laguna. / Arturo Jiménez

El desfile del 12 de julio superará los registros de ediciones anteriores con la participación prevista de unas 80 carretas y carritos y cerca de 40 agrupaciones folclóricas. El Ayuntamiento también prevé instalar más de 650 mesas para el Baile de Magos, que se celebrará el viernes 10 de julio y cuyas reservas se pondrán a disposición de la ciudadanía esta misma semana.

Pregón, galas y Baile de Magos

El programa oficial arrancará este miércoles 1 de julio con el pregón, que correrá a cargo de Chago Melián. Este acto marcará el inicio formal de una agenda que concentrará buena parte de sus citas principales durante los primeros días de julio.

El próximo fin de semana se celebrarán en el Teatro Leal las galas de elección de la Romera Mayor, la Romera Infantil y la Romera de Mayores, tres de los actos más esperados dentro de la programación festiva.

El 9 de julio, el grupo Achamán celebrará su 50º aniversario con el espectáculo 'Alma y fuego. 50 años'. Un día después, el casco histórico acogerá el Baile de Magos, una de las citas más multitudinarias de las fiestas, en la que la vestimenta tradicional, la gastronomía y la música popular toman las calles de la ciudad.

Baile de Magos Infantil, paseo romero y Festival 8 Islas

El sábado 11 de julio, por la mañana, se celebrará la segunda edición del Baile de Magos Infantil, una propuesta que en su estreno reunió a numerosas familias en el entorno de la ermita de San Benito.

Ese mismo día, las personas mayores del municipio protagonizarán el tradicional paseo romero por las calles de la zona centro. La jornada se completará por la noche con el Festival 8 Islas, un encuentro musical que reunirá a agrupaciones y artistas vinculados a la cultura popular canaria.

Con estas propuestas, la programación refuerza el carácter intergeneracional de las fiestas, en las que participan niños, jóvenes, adultos y mayores en torno a una misma celebración de raíz popular.

Un cartel inspirado en la procesión de 1905

El cartel oficial de esta edición recupera un episodio histórico relacionado con la devoción lagunera a San Benito. La obra recrea la procesión celebrada en 1905 desde la iglesia de La Concepción, en un momento en el que la ermita de San Benito había sido cedida al Ejército para alojar tropas.

Esa situación obligó a trasladar temporalmente la imagen del santo fuera de su templo habitual. La composición ha sido elaborada por Julio Torres, responsable del estudio histórico, junto al cartelista Juan Cairós.

El programa oficial también hace referencia a tres documentos históricos de 1635, conservados en el Archivo Municipal de La Laguna, en los que ya se recoge la participación de bailadores al son de tamboriles en actos festivos del municipio.