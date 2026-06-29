Patrimonio
La Laguna eleva a 182 los bienes patrimoniales inventariados en Geneto y Los Baldíos
Un inventario exhaustivo multiplica por tres el patrimonio conocido, que pasa de los 58 elementos del año 2017 a los actuales 182
La Laguna da un paso más en la protección de su patrimonio cultural con la presentación de los resultados del ‘Inventario Etnográfico de Geneto y Los Baldíos’. Se trata de un estudio que ha permitido localizar, describir y georreferenciar 182 bienes patrimoniales, un 68% más de los que figuraban en el anterior registro elaborado en 2017. El trabajo, impulsado por la Gerencia de Urbanismo y desarrollado durante casi un año por las empresas Trivo y Cultania, se incorporará a la documentación técnica que servirá para actualizar el Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO).
El inventario supone un importante salto cuantitativo y cualitativo respecto al catálogo existente. De los 58 elementos registrados hace ocho años se ha pasado a un total de 182 bienes, muchos de ellos inéditos y sin ningún tipo de protección patrimonial hasta la fecha. La documentación incorpora una memoria técnica detallada, una base de datos informatizada, cartografía con la ubicación precisa de cada elemento y una propuesta de delimitación de sus entornos de protección. Cada bien cuenta con una ficha individualizada que recoge su localización, documentación gráfica, tipología, estado de conservación y situación patrimonial.
El estudio ofrece una radiografía detallada del paisaje cultural de la zona. Las edificaciones tradicionales constituyen el grupo más numeroso, con 112 inmuebles que representan el 61,5 % del total. Se trata principalmente de viviendas campesinas de una, dos o cuatro aguas situadas junto a los antiguos caminos. Les siguen los estanques y depósitos hidráulicos, que suponen el 13,2 % del inventario y evidencian la importancia de la gestión tradicional del agua. También destacan los conjuntos habitacionales, las eras agrícolas y otros elementos como hornos, cuevas artificiales, colmenares, fuentes, abrevaderos, sistemas de abancalamiento y bienes de carácter simbólico y religioso.
El diagnóstico realizado refleja un estado de conservación desigual. Una parte importante de estos bienes presenta condiciones regulares o deficientes debido al abandono de las actividades agrícolas y ganaderas, la proliferación de vegetación y la presión urbanística acumulada durante las últimas décadas. En contraste, los elementos de carácter religioso, como ermitas o el calvario de Las Tres Cruces, mantienen un mejor estado gracias al cuidado continuado de la población.
Durante la presentación del estudio, el concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que este trabajo permitirá disponer de una base técnica mucho más sólida para planificar la conservación del patrimonio con criterios homogéneos y objetivos. Asimismo, recordó que el inventario no implica cambios normativos ni modifica la situación jurídica de los inmuebles identificados, sino que constituye una herramienta preparatoria para la futura actualización del Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales.
La aportación vecinal
Cordobés resaltó la participación vecinal durante todo el proceso, al considerar que las aportaciones realizadas por residentes, colectivos y asociaciones han resultado decisivas para completar el inventario y recuperar una parte del patrimonio inmaterial asociado al territorio. Geneto y Los Baldíos son dos enclaves con una larga tradición agrícola y un importante valor histórico como espacios de conexión entre distintos puntos de Tenerife.
Para llevar a cabo este trabajo se constituyó un equipo multidisciplinar integrado por arqueólogos, antropólogos, etnógrafos e historiadores. La metodología combinó el análisis de documentación administrativa, cartografía histórica y fotografía aérea con una exhaustiva prospección sobre el terreno y numerosas entrevistas a vecinos y personas conocedoras del territorio. Esta labor permitió recuperar información sobre antiguos usos, topónimos tradicionales y elementos vinculados a la memoria colectiva que no figuraban en las fuentes documentales.
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