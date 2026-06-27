SanBetinto reúne en La Laguna a cientos de personas en torno a los vinos de Tacoronte-Acentejo

El entorno de La Concepción, en pleno casco histórico de La Laguna, volvió a convertirse en punto de encuentro para el vino, la gastronomía y la música con una nueva edición de SanBetinto, una cita que reunió a cientos de personas para degustar vinos de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo y propuestas gastronómicas elaboradas por negocios locales.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, se ha consolidado en los últimos años como una de las actividades destacadas del arranque del verano en el municipio. El formato combina la promoción del producto local con la dinamización del casco histórico, un espacio de referencia patrimonial y comercial de la ciudad.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, visitó los diferentes stands instalados en el entorno de La Concepción junto a la concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, otros representantes municipales y miembros de la demarcación vitivinícola.

Una cita asentada en la agenda de verano

Durante la visita, Gutiérrez destacó que SanBetinto se ha asentado en la programación veraniega de La Laguna y subrayó su papel para acercar los vinos de la comarca al público local y visitante.

El alcalde señaló que la propuesta contribuye a dinamizar el casco histórico, genera actividad en torno al sector primario y permite dar a conocer la calidad de unas producciones que, según indicó, reflejan “la profesionalidad y el enorme esfuerzo” de las bodegas y viticultores.

Más allá de la degustación, SanBetinto funciona como escaparate para una comarca vitivinícola con una presencia histórica en el norte de Tenerife. La Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo agrupa bodegas y viñedos de una zona marcada por suelos volcánicos, diversidad de altitudes y una tradición ligada al cultivo de la vid.

Diez bodegas de Tacoronte-Acentejo

En esta edición participaron diez bodegas de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo: Mallar de los Trazos, Viña El Drago, Tierra Fundida, Cráter, Trancao de Acentejo, Guayonge, Viña Estévez, Linaje del Pago, Hacienda de Acentejo y El Cercado.

Los asistentes pudieron probar distintas referencias de la comarca, en una jornada pensada para acercar al consumidor la diversidad de vinos elaborados en este territorio.

La DO Tacoronte-Acentejo destaca en su web oficial la importancia de los productos autóctonos y del papel de las denominaciones de origen como garantía de calidad y protección del origen.

Tapas de negocios locales

La oferta vinícola estuvo acompañada por tapas elaboradas por diferentes establecimientos y productores locales. En esta edición participaron Baggerman El Holandés, Cooperativa La Candelaria, La Cencerra, Charcutería Víveres Jacinto y Las Croquetas de la Oliva.

La combinación de vinos y gastronomía permitió reforzar el carácter popular de la cita, que no se limita a una degustación enológica, sino que busca crear un ambiente de encuentro en torno al producto de cercanía.

SanBetinto incluyó además música, arte y otras actividades, dentro de una propuesta que cada año atrae a un público diverso, desde aficionados al vino hasta vecinos y visitantes que se acercan al casco histórico para disfrutar del ambiente.

Más de 6.000 degustaciones en 2025

El evento ha ido aumentando sus cifras de consumo con el paso de las ediciones. En 2025 llegó a superar las 6.000 degustaciones servidas, un dato que refleja el interés creciente por esta cita enogastronómica entre el público lagunero y tinerfeño.

La organización considera que esta evolución confirma la buena acogida del formato, que combina vino, gastronomía, patrimonio y actividad comercial en un mismo espacio urbano.

En la edición de este año, SanBetinto volvió a desarrollarse en los alrededores de la Plaza de La Concepción, entre las 18.00 y las 23.00 horas, dentro del programa Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna, según había anunciado previamente la organización.