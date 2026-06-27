La Laguna impulsará un plan de empleo para parados de larga duración

El Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha el proyecto La Laguna Emplea 2026, un programa de empleo y formación dirigido a mejorar las oportunidades laborales de personas desempleadas de larga duración en el municipio. La iniciativa estará financiada por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y combinará experiencia profesional remunerada con acciones formativas.

El proyecto se enmarca en la convocatoria autonómica destinada a corporaciones locales para desarrollar programas de empleo-formación orientados a personas paradas de larga duración, uno de los colectivos prioritarios dentro de las políticas activas de empleo. La sede electrónica del Gobierno de Canarias recoge esta línea de subvenciones para proyectos municipales dirigidos a mejorar la empleabilidad de este colectivo.

En La Laguna, el programa tendrá además una vertiente de interés general y social, ya que las actuaciones previstas estarán vinculadas al mantenimiento y mejora de espacios públicos urbanos, zonas ajardinadas y equipamientos municipales.

Casi la mitad de los desempleados del municipio son parados de larga duración

La medida responde a una realidad laboral especialmente sensible en el municipio. A cierre de diciembre de 2025, La Laguna registraba 11.274 personas desempleadas, de las que 5.410 se encontraban en situación de paro de larga duración. Esto supone el 47,99% del total de personas inscritas como desempleadas.

El dato refleja que casi la mitad del desempleo registrado en el municipio corresponde a personas que llevan un periodo prolongado sin encontrar trabajo. Además, cerca del 79% de quienes integran este colectivo tiene 45 años o más, una franja de edad que suele afrontar mayores dificultades de reincorporación al mercado laboral.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que el paro de larga duración no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y personales. Según señaló, el objetivo del proyecto es ofrecer nuevas oportunidades a quienes llevan más tiempo alejados del empleo.

Contratación y formación en un mismo itinerario

La principal característica de La Laguna Emplea 2026 será la combinación de empleo remunerado y formación. Las personas participantes podrán adquirir experiencia profesional mientras reciben formación adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral.

Galván defendió que esta fórmula permite reforzar competencias, mejorar la cualificación y facilitar la reincorporación laboral de personas que encuentran más obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.

El proyecto incorporará formación en competencias clave y acciones formativas complementarias orientadas a ampliar las posibilidades de inserción. También se prevé favorecer la obtención de acreditaciones que puedan mejorar el acceso a futuras oportunidades laborales.

La convocatoria del Servicio Canario de Empleo para estos programas se dirige a proyectos de empleo-formación en colaboración con corporaciones municipales de Canarias, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas paradas de larga duración.

Actuaciones en zonas verdes, litoral y equipamientos municipales

Las actuaciones previstas se desarrollarán en distintos puntos del término municipal. El programa incluye trabajos relacionados con la conservación y mantenimiento de espacios públicos urbanos, zonas verdes y ajardinadas, playas, piscinas municipales y otros equipamientos.

Entre los espacios mencionados figuran las playas y piscinas municipales del litoral de Valle Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo, así como cementerios municipales y el Mercado Municipal.

Estas tareas permitirán reforzar servicios de interés general al tiempo que las personas participantes adquieren experiencia en entornos reales de trabajo. El planteamiento busca que el programa tenga un doble impacto: mejorar la empleabilidad de los participantes y contribuir al mantenimiento de espacios utilizados por la ciudadanía.

Políticas activas de empleo desde el ámbito local

El Ayuntamiento de La Laguna sitúa esta iniciativa dentro de su estrategia de políticas activas de empleo y cohesión social. Galván subrayó que los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y deben impulsar medidas que reduzcan desigualdades y eviten que las personas con más dificultades queden fuera del mercado laboral.

El área municipal de Desarrollo Local difunde habitualmente acciones formativas dirigidas principalmente a personas desempleadas, inscritas en el Servicio Canario de Empleo y empadronadas en el municipio.

El concejal añadió que generar oportunidades laborales también contribuye a fortalecer el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.