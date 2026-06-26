La Laguna suma más de 16.000 donaciones de sangre en dos años

La Laguna se mantiene como uno de los municipios más destacados de Canarias en materia de donación de sangre. Entre 2024 y 2025, las campañas desarrolladas en la ciudad y la actividad del Hospital Universitario de Canarias permitieron registrar 16.228 donaciones, una cifra que refuerza el papel del municipio dentro de la Red Transfusional Canaria.

El dato incluye tanto las extracciones realizadas en unidades móviles como las donaciones contabilizadas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). En un contexto en el que las reservas de sangre requieren una aportación constante, el Ayuntamiento de La Laguna y la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia destacan la respuesta de la ciudadanía y la incorporación de nuevos donantes durante los dos últimos ejercicios.

Más de 16.000 donaciones entre 2024 y 2025

Las campañas de extracción desarrolladas en La Laguna dejaron 3.375 donaciones en 2024, repartidas en 318 jornadas de unidades móviles. Esto supone una media de 10,61 donaciones por salida.

En 2025, aunque se realizaron menos visitas, con 283 campañas, se alcanzaron 3.255 donaciones, lo que elevó la eficacia hasta las 11,50 donaciones por salida. La comparación refleja una ligera reducción del número total de donaciones en campañas móviles, pero también un mejor rendimiento medio en cada jornada.

A estas cifras se suma la actividad del Hospital Universitario de Canarias, uno de los puntos sanitarios clave de Tenerife. El HUC contabilizó 5.164 donaciones en 2024 y 4.434 en 2025, lo que eleva el balance conjunto del municipio hasta las 16.228 donaciones en los dos años.

La Laguna, municipio clave para la hemodonación en Canarias

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, valoró la implicación de los vecinos y vecinas y subrayó que estos datos reflejan la solidaridad del municipio.

“La Laguna ha demostrado, una vez más, que es un municipio profundamente solidario. Cada persona que dona sangre está ofreciendo una oportunidad de vida a quien más lo necesita”, señaló el edil.

Galván añadió que los resultados son “motivo de orgullo” porque muestran el compromiso de miles de personas que entienden que un gesto sencillo puede tener un impacto decisivo en la atención sanitaria.

La donación de sangre es necesaria durante todo el año, ya que la sangre y sus componentes tienen caducidad y las reservas deben renovarse de forma continua. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recuerda que se trata de un acto seguro, voluntario y altruista, realizado con material esterilizado de un solo uso.

Nuevos donantes para garantizar el relevo

Uno de los aspectos más relevantes del balance es la entrada de nuevos donantes. En 2024, las campañas organizadas en el municipio incorporaron 665 personas que donaban por primera vez. En 2025 fueron 635 nuevos donantes.

Este relevo es esencial para mantener unas reservas estables y seguras. La donación no solo permite atender intervenciones quirúrgicas o situaciones de urgencia, sino también tratamientos médicos que requieren sangre, plasma o hemoderivados.

El director general de Hemodonación y Hemoterapia, Francisco Javier Rodríguez Sosa, destacó el valor social de este gesto. Según señaló, cada donación “abre una puerta a la esperanza” y permite que pacientes que atraviesan situaciones críticas tengan una nueva oportunidad. Rodríguez Sosa definió la donación como un acto anónimo, voluntario y desinteresado que responde a una convicción de ayuda al prójimo.

La importancia del plasma y los hemoderivados

La actividad desarrollada en La Laguna no se limita a la obtención de sangre total. También contribuye a la disponibilidad de plasma y hemoderivados, componentes necesarios para numerosos tratamientos médicos y para la atención diaria de pacientes.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que el Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar sobre la necesidad de realizar donaciones regulares que garanticen la disponibilidad de sangre segura y sus productos.

En Canarias, los requisitos básicos para donar sangre incluyen tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y presentar unas condiciones adecuadas de salud, tensión arterial y pulso en el momento de la extracción, según la información oficial del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

Cierre del año como Ciudad Sede del Día Mundial del Donante

Los datos llegan en el tramo final del año en el que La Laguna ha ejercido como Ciudad Sede del Día Mundial del Donante de Sangre 2026. Esta designación ha situado al municipio en el centro de diferentes acciones de sensibilización y promoción de la donación altruista. El Gobierno de Canarias anunció en 2025 la elección de La Laguna como sede oficial de esta conmemoración, con un programa de actividades dirigido a sectores empresariales, educativos y sanitarios.

El próximo domingo, el municipio pondrá fin a esta etapa con un acto institucional en el que se reconocerá a personas y entidades destacadas por su compromiso con la donación de sangre. Durante la ceremonia se realizará además el relevo simbólico de la sede, que pasará a San Bartolomé de Tirajana.

Galván señaló que detrás de cada cifra hay personas que han dedicado unos minutos de su tiempo a ayudar a otras sin esperar nada a cambio. El concejal aseguró que el Ayuntamiento mantendrá la colaboración con la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia para seguir impulsando esta cultura de solidaridad.

Con este balance, La Laguna consolida su peso dentro del sistema de hemodonación del Archipiélago y refuerza el papel de la ciudadanía en una actividad sanitaria que depende de la participación constante de la población.