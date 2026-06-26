La Laguna 'planta' con 700 flores la bandera del Orgullo en los jardines de La Concepción

El entorno de la plaza de La Concepción, en La Laguna, vuelve a lucir estos días los colores de la bandera del Orgullo LGTBIQA+. El Ayuntamiento lagunero, a través del área de Servicios Municipales, ha realizado una nueva intervención floral en los jardines de este espacio del casco histórico con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora el 28 de junio.

La actuación consiste en una composición vegetal formada por cerca de 700 plantas ornamentales, distribuidas en franjas de distintos colores para reproducir la imagen de la bandera del Orgullo. La plantación se ha llevado a cabo en los parterres situados en el entorno de La Concepción, en la plaza conocida comúnmente como Pedro Zerolo, un enclave de paso habitual para vecinos, visitantes y comerciantes de la zona.

La Laguna se llena de color por el Día del Orgullo

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señaló que “hemos querido, como cada año, volver a llenar de color uno de los espacios más emblemáticos de La Laguna con esta composición floral que representa la bandera del Orgullo. Pero más allá de las flores, esto es un mensaje de respeto, de igualdad y de convivencia”.

Hernández añadió que “queremos un municipio en el que todas las personas puedan vivir con libertad, sentirse visibles y formar parte de una comunidad que las respeta y las valora”. Asimismo, destacó que “La Laguna sigue demostrando también desde sus diferentes espacios públicos su compromiso con la diversidad y con los derechos de todas las personas”.

Por su parte, el concejal de Igualdad y LGBTIQA+ del Consistorio, Dailos González, manifestó que “esta acción y este rincón multicolor nace con un gran significado y simbolismo, como es el compromiso de este municipio con la diversidad, el respeto, la tolerancia y el respeto a todos los colectivos”. En este sentido, añadió que “cada una de estas plantas florece con sentido y con orgullo, recordándonos que aquí cabemos todas las personas, sin ningún tipo de excepción”.

Esta intervención floral se ha consolidado dentro del programa de acciones diseñada por el Ayuntamiento para el mes del Orgullo LGTBIQA+, trasladando a los espacios públicos un mensaje de respeto, inclusión y reconocimiento de la diversidad como uno de los valores fundamentales de la sociedad.