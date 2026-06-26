La Laguna organiza visitas guiadas para descubrir los más de 200 años de historia del cementerio de San Juan

El cementerio de San Juan Bautista, en La Laguna, dejará de ser para muchos vecinos un espacio desconocido para convertirse en un lugar de memoria, historia y patrimonio accesible al público. El Ayuntamiento lagunero ha puesto en marcha un proyecto de divulgación para dar a conocer los valores históricos, artísticos y simbólicos de este camposanto, uno de los más antiguos de Canarias, inaugurado en 1814 y declarado Bien de Interés Cultural en 2000.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cementerios, incluye la instalación de una mesa interpretativa y varios paneles informativos, la edición de una guía divulgativa con tres itinerarios y la organización de visitas guiadas dirigidas tanto al público general como al alumnado de 4º de ESO del municipio.

Un cementerio histórico en La Laguna

El cementerio de San Juan Bautista forma parte de la historia urbana y social de La Laguna. Fue consagrado e inaugurado el 4 de julio de 1814, según recoge la información patrimonial del Ayuntamiento, y conserva un conjunto de elementos funerarios que permiten seguir la evolución de la ciudad durante más de dos siglos.

La concejala de Cementerios, Cristina Ledesma, ha señalado que el objetivo del proyecto es acercar a la ciudadanía un patrimonio “muy valioso” que, pese a su importancia, sigue siendo “un gran desconocido” para buena parte de la población. La edil recordó que el recinto fue declarado BIC en 2000 y que sus tumbas conservan más de 200 años de historia.

El proyecto ha sido desarrollado por la empresa especializada Cultania y plantea una lectura del cementerio que va más allá de su función funeraria. La propuesta busca explicar su papel en la evolución de La Laguna, su relación con la memoria colectiva y el valor cultural de los espacios funerarios.

Paneles, guía divulgativa y tres itinerarios

La intervención incorpora nuevos recursos interpretativos para que estudiantes, vecinos y visitantes puedan recorrer el recinto con más información. Entre ellos figuran una mesa interpretativa y varios paneles que ayudan a identificar panteones, esculturas, escudos heráldicos, epitafios y otros elementos presentes en las lápidas.

Estos materiales permiten realizar un recorrido autónomo por el cementerio y entender mejor su valor histórico y artístico. La guía divulgativa editada por el Ayuntamiento propone tres itinerarios diferenciados para conocer la evolución del recinto, las personas relevantes enterradas en él y el significado de las esculturas, inscripciones y ornamentaciones funerarias que se conservan.

La información turística municipal describe el cementerio como un recinto de planta rectangular, dividido por un eje central, con una vía longitudinal bordeada de cipreses que conduce hacia la capilla, situada en una posición central entre la parte más antigua y la ampliación posterior del espacio.

Un museo al aire libre

El arqueólogo Javier Soler, responsable del proyecto, sostiene que el cementerio de San Juan Bautista debe entenderse como un auténtico museo al aire libre. Sus panteones, esculturas y lápidas reúnen valores artísticos, históricos y simbólicos que ayudan a interpretar los cambios sociales de La Laguna a lo largo del tiempo.

La guía municipal sobre el recinto también define este espacio como un lugar de memoria y contemplación, desde el que es posible recorrer la historia local a través de inscripciones, símbolos y genealogías.

Visitas guiadas todos los sábados desde septiembre

El proyecto incluye un programa de visitas guiadas que se desarrollará a lo largo del año. Las rutas para el público general comenzarán en septiembre y se celebrarán todos los sábados. El itinerario arrancará en la iglesia de San Juan Bautista y continuará por el interior del cementerio, donde se explicarán distintos elementos patrimoniales, simbólicos y biográficos.

El Ayuntamiento plantea estas visitas con un enfoque accesible y adaptado a todos los públicos. La intención es que el recorrido permita comprender no solo el valor artístico de determinados panteones o esculturas, sino también la función del cementerio como espacio de memoria ligado a la historia de la ciudad.

Rutas educativas para alumnos de 4º de ESO

La iniciativa tendrá también una vertiente educativa. Durante el último trimestre del año se organizarán rutas entre semana, en horario lectivo, dirigidas al alumnado de 4º de ESO de los centros del municipio.

Con esta línea de trabajo, el Ayuntamiento pretende acercar el patrimonio funerario a los jóvenes y convertir el cementerio en una herramienta para aprender historia local. El proyecto busca que el alumnado conozca el valor de estos espacios como lugares donde se cruzan biografías, arte, tradiciones, símbolos y memoria colectiva.