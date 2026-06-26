La Laguna gana otro pulso judicial por el acceso al Camino de la Costa en Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento de La Laguna ha obtenido un nuevo respaldo judicial en el conflicto por el uso del litoral de Punta del Hidalgo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena contra el bando municipal que restringe la circulación y el estacionamiento de vehículos en el Camino de la Costa, también conocido como Camino de San Juanito.

La resolución avala la decisión adoptada por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, el 16 de septiembre de 2022, cuando el Ayuntamiento declaró esta vía como peatonal desde la calle Los Corrales hasta la ermita de San Juanito. La medida, que continúa en vigor, prohíbe con carácter general tanto el tráfico como el aparcamiento en este tramo, aunque mantiene excepciones para garantizar determinados accesos.

El TSJC avala el bando municipal

El recurso había sido presentado por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena, que pedía la nulidad del bando al considerar que carecía de motivación suficiente, que no era proporcional, que excedía las competencias del alcalde y que utilizaba un instrumento normativo inadecuado.

La entidad solicitaba además que se reconociera el derecho de socios, trabajadores y otros usuarios a atravesar el Camino de la Costa y a aparcar fuera de las instalaciones del club privado. También reclamaba que se impusieran las costas al Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado esos argumentos y ha impuesto a la sociedad el pago de las costas. Según la sentencia, el camino es de dominio público, por lo que el Ayuntamiento podía dictar un nuevo bando para regular su uso.

El fallo considera además que la regulación aprobada en 2022 resulta incluso más favorable para los socios de la entidad que el bando anterior, aprobado en 2020 en el contexto de la crisis sanitaria del covid-19. La razón es que el texto vigente mantiene la prohibición de estacionar en el camino público, pero permite el acceso en coche para operaciones de carga y descarga de personas y mercancías.

Qué permite y qué prohíbe el bando

El bando municipal establece la peatonalización del Camino de la Costa desde el 17 de septiembre de 2022 y de forma indefinida. La prohibición general afecta a la circulación y al estacionamiento de vehículos en el tramo comprendido entre la calle Los Corrales y la ermita de San Juanito.

La medida incluye, no obstante, excepciones porque esta vía da acceso a fincas rústicas, viviendas y a las propias instalaciones del Charco de la Arena. Por ello, se autoriza la circulación de vehículos para el transporte de mercancías o usuarios, así como para operaciones de carga y descarga. Lo que se mantiene prohibido es el estacionamiento a lo largo del camino.

La sentencia también respalda el uso del bando como instrumento válido para peatonalizar un camino rural, en condiciones similares a las previstas para las vías urbanas.

Protección ambiental en Punta del Hidalgo

Uno de los puntos centrales del litigio era la justificación medioambiental de la medida. La sociedad recurrente alegaba falta de racionalidad y proporcionalidad, pero el tribunal ha tenido en cuenta un informe técnico de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural que advertía de afecciones a especies protegidas y hábitats de interés comunitario en Punta del Hidalgo.

El informe citado en la sentencia vincula esas afecciones al tránsito de personas y vehículos, a la presencia de bañistas, a las acampadas y a actividades deportivas y festivas en la zona. El Gobierno de Canarias recuerda que la protección de la biodiversidad se apoya en normas europeas como las directivas de Hábitats y Aves, además de la legislación estatal sobre patrimonio natural.

El Ayuntamiento interpreta este fallo como un respaldo a su estrategia para recuperar y ordenar el litoral de Punta del Hidalgo. Luis Yeray Gutiérrez ha valorado la resolución como “una nueva victoria de la administración pública y de los vecinos y vecinas de la Punta” en la defensa de los espacios públicos de la costa.

El alcalde sostiene que la sentencia refuerza el proyecto municipal para devolver este enclave a unas condiciones anteriores a la existencia del club privado y para garantizar un uso del litoral abierto a la ciudadanía.