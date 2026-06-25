El TSJC respalda el cierre al tráfico del camino de La Costa, en la Punta del Hidalgo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena contra el bando del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, promulgado el 16 de septiembre de 2022 por el que se establecían restricciones a la circulación y al estacionamiento de vehículos en el camino de La Costa, conocido también popularmente como camino de San Juanito, en la Punta del Hidalgo, según informó el consistorio lagunero en una nota.

El bando recurrido por la Sociedad, aún en vigor, declaraba “desde el 17 de septiembre de 2022 y de forma indefinida” el camino de La Costa, “desde la calle Los Corrales hasta la ermita de San Juanito, como vía peatonal, con prohibición general de la circulación y estacionamiento”, y establecía una serie de excepciones, ya que por esta vía se accede a fincas rústicas, viviendas y al propio Club Charco de la Arena. Así, se autoriza la circulación de vehículos que transporten mercancías o usuarios de sus instalaciones y las operaciones de carga y descarga, pero prohíbe el estacionamiento a lo largo del camino.

Falta de proporcionalidad

La Sociedad pedía la nulidad de pleno derecho de este bando “por falta o incoherencia de la motivación, por falta de proporcionalidad, por exceder de las competencias propias del alcalde, por la no idoneidad del instrumento normativo utilizado, y por ser contrario en general al ordenamiento jurídico”, y solicitaba al tribunal la condena al Ayuntamiento “a restablecer y respetar el derecho de los socios, trabajadores y demás interesados a atravesar el camino de La Costa y aparcar por fuera de las instalaciones del club privado”, pidiendo “que se impongan las costas a la administración demandada por su temeridad y mala fe”.