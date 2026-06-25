Los trámites previos al nuevo contrato retrasan la obra de las ruinas San Agustín, en La Laguna

Las ruinas de San Agustín siguen atascadas en sus eternos problemas. Ahora tienen que esperar ante la necesidad de redactar unos nuevos pliegos, según apunta el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea. Además, debe procederse a la contratación de otro proyecto de obra, que abarque las actuaciones que no pudieron ejecutarse en su momento y al que se sumarán “nuevas intervenciones cuya ejecución estaba programada para más adelante”.

El edil socialista detalla que se encuentra en marcha el proceso previo a la nueva licitación, para lo que se están redactando los pliegos. “Se realizará como un contrato de servicios, del mismo modo que se hizo con la fachada de la Casa del Corregidor”, afirma. “De esta manera facilitamos una mayor concurrencia de empresas”, añade el titular del departamento de Obras.

Los trabajos han tenido que hacer frente a numerosos contratiempos en los últimos años y, en general, durante toda su historia reciente. Y es que el recinto nunca ha terminado de remontar el vuelo desde el incendio de 1964. No prosperó ni la restauración de la iglesia ni tampoco el proyecto ganador de un concurso internacional de ideas.

Problemas con las obras

Todo parecía resuelto en 2022, cuando se anunció que comenzaban las obras para la consolidación y reapertura de las ruinas. Sin embargo, después se tuvieron que parar. A mediados de enero de 2023 se retomaron los trabajos y pareció, de nuevo, que entonces sí había llegado el momento esperado durante décadas. Pero volvió a aparecer un escollo: se requería un modificado del proyecto por la actualización de precios. Según indicó por entonces el Ayuntamiento, era necesaria una modificación presupuestaria que obligaba a otra licitación.

La actuación prevista sigue siendo, en esencia, la de 2022: dar solidez a las ruinas desde la zona del coro de la antigua iglesia hasta la plaza Guillermo Rancés y sin llegar a intervenir en el edificio contiguo de los Bethlemitas. La intención es que lo anterior permita que el espacio pueda volver a ser visitado cuando las obras finalicen, recuperando así un recinto emblemático de Aguere. Según los datos que habían aportado desde la institución local, se inyectarán resinas para la consolidación estructural y se colocará un suelo reversible.

Tras todo ese proceso y avatares, la previsión actual es licitar la redacción del proyecto durante el presente ejercicio. “El inicio de la fase de ejecución quedará supeditado a los plazos administrativos propios de la licitación, así como a la emisión de los informes y autorizaciones preceptivas por parte del Cabildo Insular de Tenerife al tratarse de un Bien de Interés Cultural”, manifiesta Chinea.