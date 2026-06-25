Los trámites previos al nuevo contrato retrasan la obra de las ruinas San Agustín, en La Laguna
El Ayuntamiento prevé licitar la redacción del proyecto este año después de parar los trabajos por el incremento de precios
Las ruinas de San Agustín siguen atascadas en sus eternos problemas. Ahora tienen que esperar ante la necesidad de redactar unos nuevos pliegos, según apunta el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea. Además, debe procederse a la contratación de otro proyecto de obra, que abarque las actuaciones que no pudieron ejecutarse en su momento y al que se sumarán “nuevas intervenciones cuya ejecución estaba programada para más adelante”.
El edil socialista detalla que se encuentra en marcha el proceso previo a la nueva licitación, para lo que se están redactando los pliegos. “Se realizará como un contrato de servicios, del mismo modo que se hizo con la fachada de la Casa del Corregidor”, afirma. “De esta manera facilitamos una mayor concurrencia de empresas”, añade el titular del departamento de Obras.
Los trabajos han tenido que hacer frente a numerosos contratiempos en los últimos años y, en general, durante toda su historia reciente. Y es que el recinto nunca ha terminado de remontar el vuelo desde el incendio de 1964. No prosperó ni la restauración de la iglesia ni tampoco el proyecto ganador de un concurso internacional de ideas.
Problemas con las obras
Todo parecía resuelto en 2022, cuando se anunció que comenzaban las obras para la consolidación y reapertura de las ruinas. Sin embargo, después se tuvieron que parar. A mediados de enero de 2023 se retomaron los trabajos y pareció, de nuevo, que entonces sí había llegado el momento esperado durante décadas. Pero volvió a aparecer un escollo: se requería un modificado del proyecto por la actualización de precios. Según indicó por entonces el Ayuntamiento, era necesaria una modificación presupuestaria que obligaba a otra licitación.
La actuación prevista sigue siendo, en esencia, la de 2022: dar solidez a las ruinas desde la zona del coro de la antigua iglesia hasta la plaza Guillermo Rancés y sin llegar a intervenir en el edificio contiguo de los Bethlemitas. La intención es que lo anterior permita que el espacio pueda volver a ser visitado cuando las obras finalicen, recuperando así un recinto emblemático de Aguere. Según los datos que habían aportado desde la institución local, se inyectarán resinas para la consolidación estructural y se colocará un suelo reversible.
Tras todo ese proceso y avatares, la previsión actual es licitar la redacción del proyecto durante el presente ejercicio. “El inicio de la fase de ejecución quedará supeditado a los plazos administrativos propios de la licitación, así como a la emisión de los informes y autorizaciones preceptivas por parte del Cabildo Insular de Tenerife al tratarse de un Bien de Interés Cultural”, manifiesta Chinea.
Sucesión de problemas con el viejo templo
La antigua iglesia de San Agustín hunde sus raíces en el siglo XVI. El escritor e historiador Alejandro Cioranescu describió en ‘La Laguna: guía histórica y monumental’ un recinto con luces y sombras estilísticas: «La iglesia de San Agustín tiene el aspecto de todas las iglesias canarias de tres naves. Es, sin embargo, de las más espaciosas, siendo la de mayor capacidad de la ciudad; pero adolece del mismo defecto de la poca proporción de sus demás dimensiones con la altura de sus naves. La arquitectura pertenece al siglo XVIII y no ofrece rasgos dignos de atención». El 2 de junio de 1964, un incendio arrasó con casi todo. A partir de ahí empezó otro incendio que se ha prolongado durante décadas: el de su futuro. Una recogida de fondos que acabaron siendo destinados al Seminario Diocesano, tiempo de semiolvido y un concurso internacional de ideas en 2005 son parte de la historia posterior. Hoy siguen los problemas.
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