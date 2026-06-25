La Laguna redescubre su historia a través de 25 piezas patrimoniales

La Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna ha presentado el segundo número de Bernegal, una publicación anual concebida para divulgar el amplio patrimonio cultural del municipio. Esta nueva entrega se centra en los bienes muebles, piezas que ayudan a explicar siglos de historia local y que, en muchos casos, permanecen fuera del foco habitual.

La revista reúne 25 bienes singulares conservados en distintas instituciones y espacios patrimoniales. El recorrido incluye objetos de uso cotidiano, símbolos institucionales, documentos históricos, imaginería religiosa, obras artísticas, instrumentos musicales y elementos vinculados al patrimonio industrial.

El objetivo de la publicación es acercar a la ciudadanía un legado que no siempre resulta visible, pero que permite comprender mejor la evolución social, cultural, religiosa, económica y artística de San Cristóbal de La Laguna y de Canarias.

Un atlas del patrimonio lagunero

Bernegal se plantea como un atlas del patrimonio cultural del municipio. La publicación busca explicar el valor de piezas concretas y situarlas dentro de su contexto histórico para que el público pueda reconocerlas como parte de una memoria compartida.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, presentó este segundo número junto al codirector de la revista, Javier Soler, representante de Cultania, Gestión Integral del Patrimonio Cultural. La edición ha sido codirigida también por Josué Ramos.

Cordobés defendió que la educación patrimonial permite “detenernos, mirar con atención y redescubrir objetos que han acompañado la vida de este municipio durante siglos”. El edil subrayó que conocer estas piezas es el primer paso para que la ciudadanía entienda su importancia y se implique en su conservación.

La Laguna, Patrimonio Mundial y 28 BIC

El municipio cuenta con la única ciudad declarada Patrimonio Mundial en Canarias y con 28 Bienes de Interés Cultural (BIC) reconocidos, según recordó el Ayuntamiento.

San Cristóbal de La Laguna fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1999. El Ministerio de Cultura destaca su valor como ejemplo del intercambio de influencias entre la cultura europea y la americana, reflejado durante siglos en iglesias, conventos y arquitectura civil.

Cordobés señaló que este segundo volumen refuerza el compromiso municipal con la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural. También incidió en que la conservación no depende solo del mantenimiento físico de los bienes, sino de un esfuerzo colectivo en el que participan instituciones, entidades custodias y ciudadanía.

Objetos que cuentan la vida cotidiana

El segundo número de Bernegal pone el foco en piezas que, por su uso común o por quedar a la sombra de bienes más conocidos, suelen pasar desapercibidas.

Javier Soler explicó que los bienes muebles son testimonios directos de la vida diaria, las tradiciones, los oficios y las instituciones que han dado forma al municipio a lo largo del tiempo.

La selección permite pasar de lo excepcional a lo cotidiano. Algunas piezas tienen un evidente valor simbólico o artístico; otras ayudan a entender prácticas domésticas, actividades económicas o formas de organización social que también forman parte de la historia lagunera.

Del mundo guanche a la antigua COCAL

Entre los bienes seleccionados figuran objetos muy distintos entre sí. La publicación incluye un cráneo de perro de época aborigen hallado en Tejina, la ratonera de Casa de Carta, el Pendón Real, el Libro de Oro de la Esclavitud del Cristo, obras de Gaspar de Quevedo y Arminda del Castillo, instrumentos de Los Sabandeños, la custodia de Santo Domingo y maquinaria de la antigua COCAL.

Este conjunto permite recorrer diferentes etapas de la historia local, desde el pasado guanche hasta el patrimonio industrial más reciente. También muestra la variedad de soportes que puede tener la memoria patrimonial: restos arqueológicos, documentos, símbolos institucionales, piezas religiosas, obras de arte, instrumentos musicales o maquinaria.

Instituciones que custodian la memoria

Uno de los aspectos que reivindica esta edición es el trabajo de las entidades encargadas de conservar estos bienes.

Soler destacó que detrás de cada pieza hay labores de inventario, restauración, documentación y conservación que rara vez ocupan titulares, pero que resultan esenciales para que el patrimonio llegue hasta el presente en condiciones de ser estudiado y divulgado.

En la elaboración del nuevo número han colaborado diversas concejalías municipales, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, comunidades religiosas, museos, archivos, sociedades culturales y entidades sociales.

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Las piezas proceden de espacios como el Museo de Casa de Carta, el Museo de la Catedral, el Convento de Santa Catalina de Siena y la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, entre otros centros e instituciones presentes en la ciudad.