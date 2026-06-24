El TSJC aparta al Ayuntamiento de La Laguna del litigio del alumbrado público por su postura anómala

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una providencia en la que aparta al Ayuntamiento de La Laguna del procedimiento abierto a raíz del recurso presentado por la unión temporal de empresas (UTE) ImesApi-Emelsa contra la decisión del consistorio de anular la adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento del alumbrado público municipal por 18,7 millones de euros.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC firman una providencia, que lleva fecha del 15 de junio, en la que acuerdan dejar fuera de este proceso judicial al Ayuntamiento al comprobar que, pese a ser la parte demandada, su escrito de contestación resulta favorable a las pretensiones de la UTE demandante.

“La única posición que debe adoptar el Ayuntamiento es la parte demandada y a favor del acto administrativo recurrido, pero visto que en la contestación es al contrario, para la revocación de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Gobierno de Canarias, se le tiene por apartado como parte demandada y no se tendrá en cuenta la contestación formulada”, reza la providencia, contra la que cabe recurso de reposición.

Anulación de la adjudicación

Como se recordará, la anulación de la adjudicación del concurso se debió a las irregularidades advertidas por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACPC), que detectó un conflicto de interés. En concreto, el Ayuntamiento encargó la valoración técnica de las ofertas al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITF), pese a que la secretaria de esta entidad es la esposa del delegado de ImesApi, empresa que finalmente resultó propuesta como adjudicataria por ese colegio profesional. Además, la misma secretaria había sido la anterior jefa del servicio municipal que tramitó esta licitación.

A ello se suma que el jefe de servicio que sustituyó posteriormente a esa funcionaria en el Ayuntamiento es hijo del decano del COIITF y fue quien ratificó el informe emitido por este colegio profesional, en el que ImesApi-Emelsa figuró como primera clasificada y Effico como segunda, por apenas un punto de diferencia.

Posteriormente, el Ayuntamiento lagunero acató en octubre de 2025 la resolución del Tribunal de Contratos Públicos y no la recurrió en vía judicial. En consecuencia, excluyó del procedimiento a ImesApi-Emelsa, retrotrajo las actuaciones del concurso y adjudicó el contrato a Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales Sociedad Limitada (Effico). El contrato se firmó entre ambas partes el pasado mes de febrero, por lo que esta empresa asumió desde entonces el mantenimiento y la conservación del alumbrado público.

Sin embargo, y entre medias, el portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, hizo durante un pleno una cerrada defensa del contrato, sobre el que dijo que “el procedimiento fue impecable”, así como “absolutamente pulcro y transparente, tal y como reconoce la propia resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias”. Y también expresó: “Todas las fases se realizaron conforme a la legalidad, con informes técnicos independientes y la abstención expresa de cualquier funcionario con posible conflicto de intereses”.