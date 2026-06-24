Tegueste culmina las obras del futuro Centro de Interpretación de Arqueología

El Ayuntamiento de Tegueste ha culminado las obras de rehabilitación y adecuación del futuro Centro de Interpretación de Arqueología Los Cabezazos, un equipamiento cultural que acercará a vecinos y visitantes el patrimonio arqueológico del municipio y el valor histórico del Barranco Agua de Dios.

El inmueble, situado en la plaza de San Marcos, ya ha sido recibido oficialmente por el Consistorio. Con ello concluye una fase relevante de un proyecto que busca reforzar la conservación y explicación del legado aborigen de Tegueste.

El centro se ubicará en un edificio rehabilitado con criterios de respeto a su valor patrimonial y se plantea como un espacio de referencia para comprender la historia prehispánica de Tenerife a través de uno de los conjuntos arqueológicos más destacados de la Isla.

Un centro pionero en Tenerife

El futuro Centro de Interpretación de Arqueología Los Cabezazos será el primero de estas características en Tenerife, según destaca el Ayuntamiento de Tegueste.

Su función será explicar al público el valor del Barranco Agua de Dios, una zona arqueológica vinculada a la antigua sociedad guanche y a las formas de vida de las poblaciones que habitaron este territorio antes de la conquista.

El espacio forma parte de una estrategia más amplia que incluye la adecuación del barranco para su visita pública y la creación de un punto de información e interpretación en el casco histórico.

El valor arqueológico del Barranco Agua de Dios

El Barranco Agua de Dios está considerado uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Canarias por la concentración de yacimientos que alberga y por la información científica obtenida durante décadas de investigaciones.

El espacio fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, en 2006. Su ámbito se extiende por los términos municipales de Tegueste y San Cristóbal de La Laguna, con un entorno de protección delimitado.

En el barranco se localizan cavidades naturales y otros espacios asociados a usos funerarios, habitacionales y ganaderos de la sociedad guanche. Entre ellos destaca la Cueva de Los Cabezazos, objeto de diferentes campañas de investigación arqueológica.

Qué explicará el espacio museográfico

El proyecto museográfico permitirá abordar diferentes aspectos de la sociedad guanche y de la ocupación aborigen del territorio.

A través de recursos expositivos y contenidos didácticos, el centro explicará quiénes fueron los antiguos pobladores de esta zona de Tenerife, cómo se organizaban socialmente, cuáles eran sus costumbres y de qué manera gestionaban los recursos naturales.

También está previsto que se aborden los rituales funerarios y su significado dentro de la sociedad guanche, uno de los aspectos más relevantes de la interpretación arqueológica del Barranco Agua de Dios.

Próxima fase: dotación expositiva

Una vez finalizadas las obras del inmueble, el siguiente paso será la licitación de la dotación museística y expositiva. Esta fase contará con aportaciones económicas del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, según la información municipal.

El proyecto museográfico ha sido elaborado por la empresa especializada Cultania y diseñado siguiendo criterios técnicos recomendados por el Ministerio de Cultura para este tipo de equipamientos. La dotación permitirá transformar el edificio rehabilitado en un espacio interpretativo con contenidos, recursos audiovisuales, paneles, materiales didácticos y herramientas de apoyo a la visita.