La Laguna reúne a expertos internacionales para debatir sobre democracia, patrimonio e inteligencia artificial

San Cristóbal de La Laguna acogerá del 27 al 30 de julio la segunda edición del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, un encuentro académico y cultural dedicado a algunos de los grandes retos del presente: la defensa de la democracia, los derechos humanos, la protección del patrimonio cultural y las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial.

La cita está impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Fundación CajaCanarias, que este miércoles firmaron el convenio de colaboración en el Salón de Plenos del Consistorio.

El programa contará con ponentes de referencia nacional e internacional, entre ellos el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; el presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio y del Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio, Mohamed Joudat; y la presidenta del Observatorio de Impacto Social y Ético de la IA, Idoia Salazar.

Una ciudad abierta al pensamiento y la cultura

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó durante la presentación que el campus convertirá al municipio en un punto de encuentro internacional para el pensamiento, la cultura y el debate público.

El regidor subrayó especialmente el curso dedicado a la protección del patrimonio cultural, al considerar que refuerza el papel de La Laguna como ciudad vinculada a la reflexión sobre el cuidado y la conservación de su legado histórico.

El rector de la ULL, Francisco Javier García, señaló que los temas elegidos para esta segunda edición responden a un momento internacional complejo, marcado por conflictos bélicos y por el cuestionamiento de la democracia en distintas partes del mundo.

Por su parte, el presidente de la Fundación CajaCanarias, Humberto Orán, puso en valor la presencia de expertos de instituciones internacionales y la relevancia social de los asuntos que se abordarán.

Tres cursos principales

El programa académico se articula en torno a tres cursos: democracia y derechos humanos, tráfico ilícito de bienes culturales e inteligencia artificial.

Las sesiones se desarrollarán en espacios emblemáticos de La Laguna, como el Convento de Santo Domingo, el Teatro Leal y la Casa Anchieta.

Democracia y derechos humanos

El primer curso comenzará el 27 de julio con las intervenciones del presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, y de la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio.

El 28 de julio participarán la relatora especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas, Elena Carolina Díaz Galán, y la expresidenta y actual experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, Ana Peláez Narváez.

Esa misma jornada se celebrará una mesa de diálogo con el director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Montesdeoca Rodríguez; la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, María del Carmen Barranco Avilés; la catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la ULL, Margarita Ramos Quintana; y la profesora de Derecho Internacional Público Ruth Martinón Quintero.

Patrimonio y tráfico ilícito de bienes culturales

La Casa Anchieta acogerá el segundo curso, centrado en el tráfico ilícito de bienes culturales.

El 28 de julio intervendrán Mohamed Joudat y el consultor internacional en legislación de la cultura y exdirector del Instituto de Patrimonio Cultural de Ecuador, Joaquín Moscoso Novillo.

El programa continuará el 29 de julio con el titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales y experto del Gobierno de España ante la Unesco para la Convención sobre la Diversidad Cultural, Jesús Prieto de Pedro, y la titular de la Cátedra Unesco de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en la Universidad de Siena, Alesia Koush.

Inteligencia artificial y sociedad

El tercer curso analizará las perspectivas de futuro de la inteligencia artificial los días 29 y 30 de julio.

El 29 de julio participarán el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, Óscar Cordón García, e Idoia Salazar, presidenta del Observatorio de Impacto Social y Ético de la IA y directora de la Cátedra Internacional sobre IA Generativa de la Universidad CEU San Pablo y Deloitte.

Ese mismo día habrá una mesa redonda con docentes de la Universidad de La Laguna: Isabel Sánchez Berriel, profesora de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Carlos Trujillo Cabrera, profesor de Derecho Civil; Carlos Martín Galán, profesor asociado de Ingeniería Informática y de Sistemas y gerente de Servicios Informáticos del Instituto de Astrofísica de Canarias; y Juan Albino Méndez, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática.

El curso se cerrará el 30 de julio con las conferencias de Moisés Barrio, profesor de Derecho Digital de la Universidad Carlos III de Madrid y letrado del Consejo de Estado, y de un representante de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

Exposiciones durante julio

La agenda cultural comenzará antes del programa académico y se desplegará durante buena parte del mes de julio.

El Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna acogerá del 9 al 30 de julio la exposición Legado-Archivo Gregorio Peces-Barba, centrada en la trayectoria del jurista y en su defensa de los valores democráticos.

En la Plaza del Adelantado podrá visitarse, del 2 al 30 de julio, la muestra #SPIROU4RIGHTS, un proyecto desarrollado con Naciones Unidas que explica los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través del cómic.

Durante ese mismo periodo, la Casa Anchieta reunirá dos exposiciones: Constelación de escritoras canarias, dedicada a la aportación histórica de las mujeres a la literatura del Archipiélago, y una muestra sobre la Declaración de La Laguna de 1994, un llamamiento internacional sobre los derechos de las generaciones futuras.

Literatura y música

La Casa Anchieta será también la sede de los Encuentros Literarios de Mujeres Escritoras Canarias, un ciclo de tres sesiones sobre literatura contemporánea en las Islas.

El 7 de julio, Alicia Llarena, Daniela Martín Hidalgo y Juli Mesa participarán en un encuentro dedicado a la memoria literaria. El 14 de julio, Acerina Cruz y Lana Corujo conversarán sobre creación literaria y territorio insular. El ciclo terminará el 21 de julio con una sesión sobre literatura y diversidad, con Aida González Rossi, Alexis Erbez Díez y Ainara Oleaga.

La programación musical llegará el 29 de julio al Teatro Leal con el concierto Islas y Cuerdas, que reunirá el timple de Benito Cabrera con un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Inscripción gratuita

Las personas interesadas en asistir al II Campus Internacional Ciudad de La Laguna podrán inscribirse de forma gratuita a través de la web oficial del evento.

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Las plazas presenciales serán limitadas, mientras que la modalidad online no tendrá límite de participación. Las actividades culturales también serán gratuitas.