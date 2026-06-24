La Laguna iza cuatro banderas azules en su litoral: las piscinas naturales de Bajamar, Jóver y El Arenisco revalidan este distintivo

El litoral de San Cristóbal de La Laguna luce desde este martes cuatro nuevos distintivos de Bandera Azul en distintos puntos de la costa del municipio. Las piscinas naturales de Bajamar, Jóver, en Tejina, y El Arenisco, en Punta del Hidalgo, han revalidado este reconocimiento, al que se suma el Camino de San Juanito, distinguido como Sendero Azul.

El izado de las banderas estuvo encabezado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por los concejales Ángel Chinea, responsable de Playas y Piscinas; Fran Hernández, de Servicios Municipales; y Cristina Ledesma, de Desarrollo Rural. También participaron representantes vecinales de los núcleos costeros.

Estos reconocimientos fueron comunicados hace unos meses por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad que coordina en España el programa Bandera Azul. En el caso de La Laguna, los galardones ponen el foco en la conservación de estos espacios de baño, los servicios disponibles para los usuarios y las mejoras incorporadas en los últimos años.

El municipio tinerfeño con más banderas azules

El alcalde destacó durante el acto que La Laguna vuelve a situarse como el municipio de Tenerife con más banderas azules. También recordó que la localidad lleva más de una década revalidando y ampliando este tipo de reconocimientos nacionales.

Según el Ayuntamiento, esta continuidad refleja el trabajo desarrollado en la mejora de las zonas de baño, tanto desde el punto de vista ambiental como en materia de servicios, seguridad y accesibilidad.

La Bandera Azul reconoce, entre otros criterios, la calidad del agua, el cumplimiento de la normativa ambiental, la limpieza, la información al usuario, la seguridad y la accesibilidad. En Canarias, el programa se desarrolla con la colaboración de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

Bajamar, Jóver y El Arenisco

Las piscinas naturales de Bajamar, Jóver y El Arenisco son tres de los enclaves costeros más frecuentados del municipio. Su configuración permite el baño en entornos abiertos al Atlántico, pero protegidos por infraestructuras que reducen el impacto directo del oleaje.

En estos espacios, el Ayuntamiento ha incorporado mejoras vinculadas a la seguridad y a la atención a los usuarios. Entre ellas figuran nuevas torres de vigilancia, infraestructuras sanitarias y un servicio renovado de salvamento y socorrismo.

El Consistorio también ha adquirido sillas anfibio para facilitar el acceso y disfrute del litoral a personas con discapacidad o con movilidad reducida.

El Camino de San Juanito, Sendero Azul

Además de las zonas de baño, La Laguna revalida el reconocimiento del Camino de la Costa de Punta del Hidalgo, conocido popularmente como Camino de San Juanito.

Este itinerario marítimo obtuvo a comienzos de 2026 su sexto galardón consecutivo como Sendero Azul, también concedido por ADEAC.

El recorrido destaca por el valor de sus ecosistemas costeros y por su función como espacio de paseo, interpretación ambiental y conexión con el paisaje litoral de Punta del Hidalgo.

Un itinerario acondicionado junto al mar

El Ayuntamiento ha desarrollado distintas actuaciones para mejorar el tránsito peatonal por el Camino de San Juanito y para evitar obstáculos que pudieran interferir en el desarrollo de los hábitats del entorno.

Los Senderos Azules reconocen itinerarios y elementos paisajísticos que enlazan playas o puertos con Bandera Azul y que favorecen un uso sostenible del litoral.

En este caso, el reconocimiento pone en valor tanto la calidad ambiental del recorrido como las actuaciones realizadas para compatibilizar el uso público con la conservación del espacio.

Qué reconoce la Bandera Azul

La Bandera Azul es un galardón anual y un sistema de certificación de calidad ambiental impulsado por la Federación de Educación Ambiental (FEE). En España, la coordinación corresponde a ADEAC.

El distintivo se concede a playas, puertos deportivos y otros espacios que cumplen criterios relacionados con legalidad, accesibilidad, sanidad, educación ambiental, limpieza y seguridad.

El jurado que designa estas distinciones está integrado por investigadores, docentes y profesionales especializados en medio ambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad, educación física y deporte, bajo la coordinación de ADEAC-FEE.