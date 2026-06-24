La Laguna celebra SanBetinto con vinos de Tacoronte-Acentejo en La Concepción

La plaza de La Concepción, en San Cristóbal de La Laguna, volverá a reunir este jueves, 25 de junio, a bodegas, propuestas gastronómicas y actividades culturales en una nueva edición de SanBetinto, una de las citas centrales del programa Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna.

El encuentro se celebrará en horario de 18:00 a 23:00 horas en los alrededores de la plaza, en pleno casco histórico lagunero. La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna junto al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.

Una cita del verano lagunero

La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, ha animado a la ciudadanía de La Laguna y del resto de Tenerife a participar en esta propuesta, que combina vinos de la última cosecha, gastronomía y patrimonio urbano.

La edil ha destacado que el evento permite conocer nuevos productos vitivinícolas y degustarlos en un entorno como el casco histórico de La Laguna, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Cartel del evento SanBetinto / Ayuntamiento de La Laguna

Diez bodegas de Tacoronte-Acentejo

En esta edición participarán diez bodegas de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo. Entre las firmas presentes figuran Mallar de los Trazos, Viña El Drago, Tierra Fundida, Cráter, Trancao de Acentejo, Guayonge, Viña Estévez, Linaje del Pago, Hacienda de Acentejo y El Cercado.

El público podrá probar una selección de vinos elaborados en la comarca, una de las zonas históricas de producción vitivinícola de Tenerife. La Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo abarca municipios del norte de la Isla y forma parte del paisaje agrario y cultural del área metropolitana y del norte tinerfeño.

Tapas para acompañar los vinos

La propuesta enológica estará acompañada por tapas elaboradas por diferentes establecimientos y empresas de alimentación.

Participarán Baggerman El Holandés, Cooperativa La Candelaria, La Cencerra, Charcutería Víveres Jacinto y Las Croquetas de la Oliva.

La combinación de vinos y tapas permitirá plantear distintos maridajes durante la tarde. La organización busca que el público pueda acercarse a los vinos de Tacoronte-Acentejo en un formato accesible y vinculado a la gastronomía local.

Cultura, cuentos y arte en directo

SanBetinto no se limitará a la degustación de vinos. La programación incluye actividades culturales y de dinamización pensadas para acompañar el desarrollo de la jornada.

A partir de las 18:00 horas, el cuentacuentos Jesús Bayón intervendrá con relatos relacionados con el mundo del vino. La cita contará también con el trabajo en directo del ilustrador Víctor Jaubert, que aportará una dimensión artística al encuentro.