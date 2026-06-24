El CIFP La Laguna celebra 50 años como referente de la FP

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laguna celebra este curso su 50 aniversario, una fecha que reconoce medio siglo de compromiso con la educación pública, la formación de profesionales cualificados y la adaptación constante a las necesidades de la sociedad canaria.

La historia del centro comenzó en 1975 bajo la denominación de Centro Nacional de Formación Profesional La Laguna. A finales de los años noventa pasó a convertirse en el IES La Laguna, manteniendo esta condición hasta el curso 2015-2016. Un año después, tras cuatro décadas de trayectoria, se transformó oficialmente en Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laguna, incorporándose a la Red de Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública del Gobierno de Canarias.

Actualmente, el CIFP La Laguna es uno de los referentes de la Formación Profesional pública en el archipiélago. Ubicado en San Cristóbal de La Laguna, combina experiencia e innovación con una oferta formativa que responde a sectores estratégicos para el empleo. Sus enseñanzas abarcan las familias profesionales de Administración y Gestión, Imagen Personal, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Más allá de su oferta educativa, el centro cuenta con un símbolo que forma parte de su identidad: la araucaria que preside sus instalaciones desde sus inicios. Para su directora, Luz María Albertos, este árbol representa los valores que han guiado al centro durante cinco décadas: “La araucaria ha sido un testigo fiel de nuestra historia y simboliza nuestra manera de educar, que es con estabilidad, claridad y la convicción de que el aprendizaje necesita tiempo, cuidado y un entorno que lo proteja”, explica. Además, destaca que también refleja “la capacidad de resistir y adaptarnos a los cambios sin perder nuestros valores, creciendo siempre juntos hacia adelante”.

La celebración del 50 aniversario ha sido el eje central de un curso especialmente significativo para toda la comunidad educativa. Los actos comenzaron con un emotivo acto institucional coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, el 20 de noviembre, que reunió a alumnado, profesorado, antiguos miembros del centro y representantes institucionales.

La jornada contó con la presencia del viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Machado, y del concejal delegado de Educación, Juventud y OMIC del Ayuntamiento de La Laguna, Sergio Eiroa Santana.

“Fue un encuentro marcado por la emoción y el reencuentro entre el pasado y el presente del centro. Celebramos todo lo conseguido durante estos cincuenta años, pero también miramos al futuro con ilusión. Nos esperan nuevos desafíos y nuevas oportunidades para seguir ofreciendo una Formación Profesional que forme personas responsables, críticas, creativas y comprometidas con nuestra tierra”.

La directora recuerda que el éxito alcanzado por el centro es fruto del trabajo de generaciones de docentes, personal de administración y servicios y alumnado.

Tras el acto institucional, los diferentes departamentos didácticos desarrollaron numerosas actividades, jornadas y proyectos destinados a poner en valor el trabajo que realiza el centro y su estrecha relación con el tejido empresarial.

Hitos más significativos

Entre los hitos más destacados 2025-2026 figura la participación del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el mayor simulacro por riesgo de erupción volcánica realizado en España, celebrado en Garachico. Una experiencia que culminó con un reconocimiento otorgado por el Cabildo de Tenerife.