Andrés Leoni y Juan Carlos Martín llevan la música argentina al Teatro Leal
El dúo actúa este miércoles en la Sala de Cámara dentro del ciclo Efecto Laguna, con un repertorio que une folclore argentino, tango, composiciones propias y música de raíz canaria
El Teatro Leal de La Laguna acoge este miércoles, 24 de junio, el concierto de Andrés Leoni y Juan Carlos Martín, una propuesta musical centrada en el folclore argentino y en los vínculos sonoros entre América Latina y Canarias. La actuación tendrá lugar en la Sala de Cámara dentro del ciclo Efecto Laguna, impulsado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna.
El programa plantea un recorrido por canciones populares y autores fundamentales de la música argentina, con referencias a figuras como Mercedes Sosa, Los Chalchaleros y la familia Carabajal. Junto a ese repertorio, el dúo incorporará composiciones propias y arreglos inspirados en la música de raíz de Canarias.
La cita forma parte de una programación que busca dar visibilidad a intérpretes vinculados al ámbito musical canario y ofrecer un espacio estable para propuestas de pequeño formato en el municipio.
Un viaje musical por Argentina desde La Laguna
La actuación de Andrés Leoni y Juan Carlos Martín se presenta como un acercamiento a la música argentina de raíz, con especial atención al folclore y al tango.
El concierto reunirá canciones asociadas a distintas tradiciones musicales del país sudamericano. Entre ellas figuran composiciones popularizadas por Mercedes Sosa, una de las grandes voces de la canción latinoamericana, así como piezas relacionadas con grupos y familias musicales que han marcado el repertorio tradicional argentino.
El formato de dúo permitirá una interpretación cercana, basada en la voz, la guitarra y los arreglos musicales. La propuesta no se limitará a la revisión de clásicos, sino que también incluirá materiales propios y conexiones con el repertorio canario.
Andrés Leoni, del tango al folclore
Andrés Leoni cuenta con una trayectoria vinculada al tango y al folclore argentino. Durante años formó parte del trío Tangatos, una formación centrada en este género, y también fue solista de la Orquesta Social del Tango, de Madrid.
Su recorrido artístico incluye colaboraciones con músicos del panorama canario. Entre ellas destaca su trabajo con la cantante María Mérida, una de las voces más reconocibles de la música tradicional de las Islas.
En este concierto, Leoni aporta su experiencia como intérprete de repertorios argentinos, con una mirada que combina tradición, memoria musical y diálogo con otros lenguajes sonoros.
Juan Carlos Martín y la conexión canaria
El músico Juan Carlos Martín inició su actividad como guitarrista y compositor en proyectos vinculados a artistas canarios y latinoamericanos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con nombres como Cali Fernández, Benito Cabrera y Cecilia Todd.
Su carrera lo ha llevado a actuar en distintos puntos del Archipiélago, en varias provincias españolas y en países como Venezuela, Holanda, Alemania y Argentina.
En los últimos años ha desarrollado actuaciones con su propia banda, en las que interpreta composiciones y arreglos sobre música canaria y latinoamericana. También ha grabado siete discos con música propia y trabaja en el proyecto Canarias Sinfónica.
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