Un proyecto de la Fundación Don Bosco y el Ayuntamiento de La Laguna permitirá encontrar trabajo a jóvenes vulnerables

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado el convenio de colaboración con la Fundación Don Bosco Salesianos Social para el desarrollo del proyecto ‘Escuela Prelaboral’. Se trata de una iniciativa orientada a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y mejorar sus oportunidades de formación e inserción sociolaboral.

La Escuela Prelaboral tiene como finalidad actuar como puente para jóvenes que han abandonado el sistema educativo reglado, favoreciendo la continuidad de sus procesos vitales, formativos y de inserción laboral, además de prevenir situaciones de exclusión y conflictividad social.

El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que “este proyecto representa una segunda oportunidad para muchos jóvenes del municipio que necesitan apoyo y acompañamiento para retomar su itinerario formativo o acceder al mercado laboral con mayores garantías”.

Políticas de empleo

Desde el Ayuntamiento entendemos que las políticas de empleo deben adaptarse a la realidad de las personas y ofrecer respuestas específicas a quienes afrontan mayores dificultades”, añadió.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, dijo que “el objetivo es que ningún joven quede atrás por haber abandonado prematuramente sus estudios. Esta iniciativa busca generar oportunidades reales y construir itinerarios de inclusión social y laboral desde la cercanía y el acompañamiento”.

Miguel Rojas, responsable de la Escuela Fundación Don Bosco, destacó que “la Escuela Prelaboral de La Cuesta es un proyecto de éxito que está ofreciendo segundas oportunidades a muchos jóvenes del municipio”.