La Laguna pide colaboración ciudadana para evitar incidentes en San Juan y San Pedro

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha pedido colaboración ciudadana para evitar incendios y otras incidencias durante las celebraciones de San Juan y San Pedro, previstas para las noches del 23 y 28 de junio.

El Consistorio recuerda que las hogueras no pueden realizarse libremente en el municipio. Está prohibido encender fuego en zonas forestales, áreas próximas a monte bajo de alto riesgo, playas, zonas de baño, plazas y entornos urbanos, salvo en espacios habilitados y con autorización previa.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones emitidas por las instituciones públicas para disfrutar de estas noches festivas de forma responsable. El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial con efectivos de Policía Local y Protección Civil, que supervisarán las hogueras autorizadas. Hasta ahora, el número de permisos asciende a doce.

Dónde están prohibidas las hogueras

La normativa municipal establece restricciones claras para reducir el riesgo de incendio y garantizar la seguridad de personas, viviendas, vehículos e infraestructuras.

No se podrán realizar hogueras cerca de masas forestales ni en zonas de monte bajo declaradas de alto riesgo por incendio. Esta prohibición resulta especialmente relevante en un municipio con áreas rurales, agrícolas y espacios próximos a vegetación.

Tampoco se permite encender fuego en plazas, playas ni zonas de baño, salvo que se trate de espacios expresamente habilitados y autorizados por el Ayuntamiento o por la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, en función del ámbito afectado.

En entornos urbanos, la prohibición se aplica especialmente a puntos situados bajo tendidos eléctricos o de telefonía, así como a lugares donde el fuego pueda suponer un riesgo para edificios, mobiliario urbano, vehículos o peatones.

Altura máxima y materiales prohibidos

El Ayuntamiento recomienda que las hogueras autorizadas no superen una altura máxima de un metro y medio.

Además, está prohibida la quema de materiales peligrosos o contaminantes, entre ellos plásticos, neumáticos, aerosoles, gasolina y otros productos inflamables o tóxicos.

Estas restricciones buscan evitar explosiones, emisiones nocivas y situaciones de riesgo para quienes participen en la celebración o vivan cerca de los puntos donde se realicen las hogueras.

Distancias mínimas de seguridad

Las hogueras deberán situarse a una distancia suficiente de edificios, vehículos y vegetación.

En zonas agrícolas, la separación mínima deberá estar entre 50 y 90 metros. En entornos urbanos, la distancia será de al menos 15 metros, siempre con un perímetro limpio de seguridad alrededor del fuego.

El objetivo es reducir la posibilidad de que las llamas o las chispas alcancen elementos próximos y provoquen un incendio o daños materiales.

Horarios de encendido y apagado

El encendido de las hogueras autorizadas podrá realizarse a partir de la tarde de los días 23 y 28 de junio, coincidiendo con las vísperas de San Juan y San Pedro.

El fuego deberá quedar completamente apagado antes de las 2:00 horas. La persona responsable de la hoguera deberá vigilarla durante su desarrollo y encargarse de retirar los restos al día siguiente.

El Consistorio recuerda que la vigilancia no termina con el apagado aparente de las llamas. Las brasas pueden permanecer activas durante horas y reavivarse si no se extinguen correctamente.

Cómo solicitar una hoguera autorizada

La ejecución de una hoguera debe solicitarse previamente al Ayuntamiento, con tiempo suficiente para permitir la tramitación administrativa.

Una vez iniciado el expediente, la persona responsable deberá llamar a la Policía Local el día de la celebración para comunicar tanto el encendido como el apagado total de la hoguera.

De cara a la festividad de San Pedro, aún se pueden presentar instancias para obtener permisos de nuevas hogueras. La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica municipal o en las Oficinas de Atención Ciudadana.

Dispositivo especial de vigilancia

El Ayuntamiento ha organizado un operativo específico para estas jornadas. El dispositivo contará con presencia de Policía Local y Protección Civil, que recorrerán los puntos autorizados y atenderán posibles incidencias.

La supervisión municipal se centrará en comprobar que las hogueras se ajustan a las condiciones permitidas, que se respetan las distancias de seguridad y que no se utilizan materiales prohibidos.

El objetivo es compatibilizar la celebración de estas tradiciones populares con la prevención de incendios, la protección del entorno y la seguridad de la ciudadanía.