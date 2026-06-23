La Laguna lleva la indumentaria tradicional canaria a ocho centros ciudadanos

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, pondrá en marcha un programa de exposiciones y talleres sobre indumentaria tradicional canaria que recorrerá ocho centros ciudadanos del municipio entre junio, julio y septiembre.

La iniciativa combina una muestra itinerante con actividades divulgativas para acercar a la ciudadanía el conocimiento de las formas tradicionales de vestir en Canarias. También busca resolver dudas habituales sobre el uso de prendas y complementos en celebraciones populares como romerías y bailes de magos.

Ocho centros ciudadanos en el recorrido

El ciclo comenzará en el Centro Ciudadano Villa Hilaria, donde la exposición permanecerá del 24 al 30 de junio.

Durante el mes de julio, la muestra llegará a Gracia, San Lázaro y Las Mantecas. Tras el verano, el recorrido continuará en La Verdellada, Punta del Hidalgo, San Matías y Princesa Yballa.

La distribución por diferentes zonas del municipio permitirá llevar esta propuesta cultural a espacios próximos a vecinos, asociaciones y colectivos.

Qué incluye la exposición

La muestra estará formada por cuatro maniquíes que recrean dos parejas de campesinos vestidos con indumentaria tradicional.

El montaje se completará con un tótem informativo sobre las características, usos y evolución de las distintas prendas.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, ha destacado que el proyecto permite acercar una parte importante de las tradiciones canarias de manera práctica y accesible.

Según el edil, hablar de indumentaria tradicional supone también hablar de identidad, costumbres y formas de vida transmitidas de generación en generación.

Talleres para vestir correctamente en fiestas populares

Los talleres complementarán la exposición con encuentros participativos dirigidos a personas interesadas, colectivos vecinales y agrupaciones folclóricas.

En estas sesiones se abordarán las buenas prácticas en el uso de la indumentaria tradicional y se resolverán dudas frecuentes sobre prendas, complementos y combinaciones.

La especialista en indumentaria tradicional y folklorista Dulce Rodríguez de la Rosa ha señalado que muchas personas quieren vestirse correctamente para acudir a romerías, bailes de magos y otras celebraciones, pero no siempre conocen el significado o la función de cada elemento.

La indumentaria como memoria de las costumbres canarias

El historiador, divulgador y coordinador del proyecto, Néstor Verona, ha explicado que la indumentaria tradicional permite comprender mejor cómo vivían las generaciones anteriores.

Cada prenda puede aportar información sobre oficios, costumbres, formas de relación social y maneras de adaptarse al entorno.

Desde esta perspectiva, el ciclo plantea la vestimenta tradicional no solo como un elemento festivo, sino también como una herramienta para conocer la historia social y cultural de Canarias.

Equipo responsable del proyecto

El proyecto cuenta con el comisariado de Néstor Verona y Dulce Rodríguez de la Rosa.

La producción corre a cargo de Ubaldo Vestimenta Tradicional, cuya responsable, Marta María Pérez Fernández, ha señalado que la muestra busca despertar la curiosidad del público y ayudar a descubrir detalles que muchas veces pasan desapercibidos en la forma de vestir tradicional.

La iniciativa forma parte de la programación impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana para dinamizar la actividad de los centros ciudadanos de La Laguna.