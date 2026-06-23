La Laguna instala sensores inteligentes para vigilar en tiempo real su red de alcantarillado

El Ayuntamiento de La Laguna y Teidagua han finalizado la instalación de un sistema de sensores inteligentes en la red municipal de alcantarillado, una actuación incluida en el proyecto AquaFuture La Laguna y financiada dentro del PERTE para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

La intervención permitirá disponer de información en tiempo real sobre el estado de la red de saneamiento, detectar situaciones de riesgo con antelación y mejorar la respuesta ante posibles incidencias. En total, se han instalado 45 dispositivos inteligentes distribuidos en puntos estratégicos del sistema municipal.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha señalado que esta actuación forma parte de la modernización de los servicios públicos y del avance hacia una ciudad más sostenible e innovadora. El regidor destacó que la tecnología permitirá anticiparse a problemas, proteger mejor el medio ambiente y gestionar de forma más eficiente una infraestructura esencial para la ciudadanía.

45 dispositivos en puntos clave del saneamiento

La actuación ha supuesto la instalación de siete medidores de caudal radar, cinco estaciones de medición continua de la calidad del agua y 33 sensores de nivel radar.

Estos equipos se han colocado en distintos puntos de la red para conocer mejor su comportamiento, especialmente en zonas vinculadas a aliviaderos, cauces y espacios donde pueden producirse episodios de vertido durante lluvias intensas.

El concejal de Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, explicó que contar con datos a tiempo real facilitará la planificación del servicio, permitirá optimizar recursos públicos y reforzará la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar tanto al funcionamiento de la red como al entorno natural del municipio.

De una red invisible a una infraestructura conectada

El gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, subrayó que la principal novedad no está únicamente en los sensores, sino en la capacidad de integrar toda la información y anticipar escenarios.

Según explicó, la red de saneamiento, tradicionalmente poco visible para la ciudadanía, pasa ahora a convertirse en una infraestructura capaz de generar avisos antes de que los problemas se materialicen.

Este cambio permite dejar atrás un modelo centrado principalmente en mantenimientos programados o actuaciones correctivas. Con la sensorización, el servicio podrá conocer el estado real de la red, identificar anomalías y activar intervenciones más precisas.

Control de vertidos y prevención de colapsos

La actuación persigue dos objetivos principales: anticipar posibles colapsos que puedan causar vertidos y evaluar el impacto ambiental asociado a esos episodios.

Para ello, los puntos de alivio al medio receptor se han equipado con sistemas de identificación y cuantificación de vertidos. Estos dispositivos permitirán saber dónde y cuándo se producen determinadas situaciones y ofrecerán información útil para reducir tanto su frecuencia como sus consecuencias.

La información recogida servirá al servicio de alcantarillado para aplicar medidas preventivas y correctivas, especialmente durante episodios de lluvia o en momentos de mayor presión sobre la red.

Calidad del agua y seguimiento de lluvias

El proyecto también incorpora sensores de calidad del agua en ubicaciones estratégicas. Estos equipos permiten controlar parámetros como la conductividad, el pH y los sólidos en suspensión.

La red se completa con limnímetros, instrumentos hidrométricos diseñados para medir y registrar el nivel del agua en redes de saneamiento. Su función será ayudar a prever y supervisar episodios de lluvia, mejorando la capacidad municipal para actuar ante fenómenos meteorológicos adversos.

Qué información aportan los sensores

Los nuevos dispositivos ofrecerán datos sobre caudales, niveles, variaciones en la calidad del agua y posibles episodios de alivio. Esa información podrá analizarse mediante plataformas digitales y sistemas de comunicación de bajo consumo.

La combinación de estos datos permitirá avanzar hacia un mantenimiento predictivo, en el que las decisiones se toman antes de que se produzcan desbordamientos, inundaciones o vertidos no deseados.

Adaptación a la normativa y protección ambiental

La sensorización de la red de alcantarillado también contribuye a adaptar las infraestructuras de saneamiento de San Cristóbal de La Laguna a los requisitos establecidos por la normativa vigente, entre ellos el Real Decreto 665/2023.

Esta norma introdujo cambios relacionados con la gestión de vertidos por desbordamientos de los sistemas de saneamiento durante episodios de lluvia. En ese contexto, los nuevos sensores permitirán mejorar el control de alivios y vertidos, así como obtener información más precisa sobre los episodios que puedan afectar a cauces y masas de agua receptoras.

La iniciativa se alinea además con los objetivos ambientales de la planificación hidrológica y con las estrategias de lucha contra la contaminación y mejora de la gestión del dominio público hidráulico.

Alertas tempranas desde los primeros meses

Los primeros resultados del sistema se esperan a corto plazo, con la puesta en marcha de alertas tempranas que permitirán detectar incidencias desde los primeros meses de funcionamiento.

El principal avance llegará cuando la información obtenida permita ejecutar actuaciones preventivas antes de que se produzcan desbordamientos reales. Esa capacidad de anticipación es una de las claves del modelo de gestión que impulsa AquaFuture La Laguna.