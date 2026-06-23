La Laguna acoge la presentación de una novela histórica sobre la Guerra Civil en Canarias

El antiguo convento de Santo Domingo, en La Laguna, acogerá este martes, a las 19:30 horas, la presentación de Entre primaveras: historias noveladas de la Guerra Civil en Canarias, obra del médico y escritor José Vicente González Bethencourt.

El acto contará con la participación del autor y del doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de La Laguna, Luana Studer Villazán, autor de Voces Silenciadas. La represión franquista sobre las mujeres en La Laguna. Ambos mantendrán un diálogo sobre memoria, investigación y divulgación histórica. La entrada será libre hasta completar aforo.

Qué cuenta Entre primaveras

Entre primaveras recorre, a lo largo de más de 260 páginas, los hechos vividos en Canarias entre las primaveras de 1936 y 1939.

La obra arranca en los últimos años de la Segunda República, describe el clima social y político previo al golpe militar y aborda el inicio del levantamiento en Tenerife, así como la represión posterior.

El libro combina hechos reales con una estructura novelada, con el objetivo de acercar este periodo a lectores no especializados y, especialmente, a las generaciones más jóvenes.

La Laguna y la represión franquista

La obra dedica un capítulo específico a La Laguna, municipio que tuvo un papel relevante durante los años de la Guerra Civil y la posguerra en Tenerife.

En ese apartado, González Bethencourt aborda detenciones, desapariciones, consejos de guerra y el impacto que la represión tuvo en la vida social, universitaria y cultural del municipio.

El concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, ha destacado que el municipio mantiene una responsabilidad histórica con la memoria democrática y ha defendido la importancia de obras que ayuden a comprender y transmitir estos hechos con rigor.

Entre primaveras: historias noveladas de la Guerra Civil en Canarias / Ayuntamiento de La Laguna

Episodios de otras islas

Además del caso lagunero, la novela recoge otros episodios de la Guerra Civil en Canarias. Entre ellos figura la llamada Semana Roja en La Palma, uno de los momentos más conocidos de resistencia republicana en el Archipiélago tras el golpe de julio de 1936.

El libro también aborda la historia de los huidos en El Hierro, republicanos que permanecieron escondidos durante años para evitar represalias.

Estos relatos permiten ampliar la mirada sobre cómo se vivió la Guerra Civil en distintas islas y cómo afectó a familias, municipios, trabajadores, estudiantes y espacios culturales.

El trabajo documental del autor

González Bethencourt ha construido la obra a partir de fuentes bibliográficas, documentos y testimonios orales recopilados durante décadas.

El autor comenzó a interesarse por este periodo en su juventud, cuando vivió en casas cuarteles de la Guardia Civil, donde se hablaba con frecuencia de lo sucedido durante la Guerra Civil y la posguerra.

Tras su jubilación como cirujano, consolidó ese trabajo de investigación y lo transformó en una novela histórica. Según ha explicado, su intención no es buscar confrontación, sino favorecer la comprensión de unos hechos que considera fundamentales para la memoria colectiva.

Memoria democrática en La Laguna

La presentación se enmarca en la línea de trabajo del Ayuntamiento de La Laguna en materia de memoria democrática, a través de iniciativas de investigación, divulgación y colaboración con entidades especializadas.

Entre las actuaciones recientes figura el convenio firmado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT), orientado a la documentación, localización de fosas, dignificación de víctimas y difusión pública.

El área de Patrimonio Cultural considera que publicaciones como Entre primaveras contribuyen a recuperar voces silenciadas y a acercar la historia reciente de Canarias a nuevos públicos.