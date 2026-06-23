Las Fiestas de San Benito recuperan el concurso de coplas Espiga de Oro

Las Fiestas en honor a San Benito Abad recuperan este año el concurso de coplas Espiga de Oro, una cita vinculada a la cultura popular canaria que no formaba parte de la programación oficial desde 2023.

El certamen está promovido por la Fundación Canaria Los Sabandeños, en colaboración con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, y busca reconocer la creación de coplas relacionadas con la tradición oral y musical de Canarias.

El plazo de presentación de trabajos ya está abierto y permanecerá activo hasta el 6 de julio, a las 14:00 horas. Las obras deberán entregarse en la secretaría de la Casa Museo de Los Sabandeños, situada en la calle Alonso Suárez Melián, número 7, en horario de 10:00 a 14:00 horas. También podrán remitirse por correo postal a esa misma dirección.

Un certamen recuperado para San Benito 2026

El regreso de Espiga de Oro supone la recuperación de un concurso que había quedado fuera de la programación de las Fiestas de San Benito durante los últimos tres años.

El concejal de Fiestas, Dailos González, ha señalado que la iniciativa pretende reconocer la creatividad y la calidad de las mejores coplas canarias, una expresión vinculada al patrimonio cultural y popular del municipio.

Según el edil, rescatar esta propuesta permite reforzar la conservación, promoción y difusión de la riqueza cultural de La Laguna en el marco de una de sus celebraciones más representativas.

Cómo participar en Espiga de Oro

Las personas interesadas deberán presentar sus trabajos en un sobre identificado con la frase “Concurso de coplas San Benito 2026”.

Cada participante podrá entregar un único conjunto de coplas, que deberá estar formado por un mínimo de diez y un máximo de veinte composiciones. Los trabajos se presentarán por cuadruplicado y bajo un lema o pseudónimo, con el fin de preservar el anonimato durante la valoración.

Lugar y plazo de entrega

La entrega se realizará en la secretaría de la Casa Museo de Los Sabandeños, entre las 10:00 y las 14:00 horas, hasta el 6 de julio. También se admite el envío por correo postal a la misma sede.

La Casa Museo de Los Sabandeños se ubica en el casco histórico de La Laguna y conserva parte del legado del grupo folclórico, además de funcionar como espacio cultural vinculado a la música popular canaria.

Premio único de 500 euros y la Espiga de Oro

El concurso contará con un gran premio único dotado con 500 euros y la emblemática Espiga de Oro, símbolo del certamen.

El galardón se entregará el 11 de julio en la plaza de San Benito, durante la celebración del Festival 8 Islas. En ese acto se podrán escuchar las coplas premiadas interpretadas por solistas destacados de la ciudad.

La decisión final del jurado se tomará durante la jornada del 9 de julio. El fallo se dará a conocer en los días posteriores a través de la propia Casa Museo de Los Sabandeños, las redes sociales y otros canales de comunicación del Ayuntamiento de La Laguna.

Un jurado designado por Los Sabandeños

La valoración de los trabajos corresponderá a un jurado designado por la Fundación Canaria Los Sabandeños.

El tribunal estará integrado por un mínimo de tres vocales, que deberán examinar los conjuntos de coplas presentados y elegir la obra ganadora.

El formato del concurso mantiene así una estructura tradicional, basada en la presentación anónima de composiciones y en la valoración posterior por parte de especialistas designados para esta edición.

La copla como parte de la cultura popular canaria

La recuperación de este concurso se enmarca en el papel que las Fiestas de San Benito han tenido históricamente en la difusión de la música popular, el folclore y las tradiciones del Archipiélago.

La copla canaria forma parte de la expresión oral y musical de las Islas. Su presencia en fiestas, romerías y encuentros populares ha servido durante generaciones para transmitir humor, crítica, memoria, identidad local y formas de relación comunitaria.

En el caso de San Benito, el certamen Espiga de Oro vuelve a situar la creación poética y musical dentro de una programación festiva estrechamente vinculada al mundo rural, la tradición agrícola y la cultura popular.

Las Fiestas de San Benito miran a julio

La Concejalía de Fiestas ha avanzado que esta misma semana tendrá lugar la rueda de prensa de presentación del programa oficial de actos de las Fiestas en honor a San Benito Abad 2026.

Entre las fechas ya señaladas figura la Romería Regional de San Benito Abad, que se celebrará el 12 de julio. Esta cita tiene lugar cada año el segundo domingo de julio y está considerada una de las celebraciones populares más representativas de La Laguna.

La romería cuenta con la categoría de regional y está declarada de interés turístico nacional. Su programación suele reunir actos religiosos, actividades folclóricas, encuentros populares y propuestas vinculadas a la identidad rural del municipio.