Canarias Surf Film Festival regresa a La Laguna con cine, talleres, música y cultura oceánica

El Canarias Surf Film Festival (CSFF) regresa a La Laguna con tres jornadas dedicadas al cine de surf, la cultura oceánica, la música y las actividades vinculadas al mar. La cita tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de junio en el antiguo convento de Santo Domingo, que será la sede de la primera entrega de 2026 del festival.

El encuentro vuelve al municipio de Aguere con una programación que combina proyecciones cinematográficas, exposiciones, talleres, charlas divulgativas, actividades deportivas, yoga, conciertos y sesiones de DJ. La propuesta está dirigida tanto a la comunidad surfera como a personas interesadas en el audiovisual, la sostenibilidad, la cultura del mar y las disciplinas urbanas asociadas al surf.

El CSFF llega a esta edición tras 14 años de trayectoria como festival itinerante por distintas islas del Archipiélago. Desde sus inicios, ha funcionado como un espacio de encuentro entre cineastas, deportistas, familias, aficionados y creadores especializados en relatos audiovisuales vinculados al océano.

Tres días en el convento de Santo Domingo

El antiguo convento de Santo Domingo se convertirá durante el último fin de semana de junio en un punto de reunión para quienes siguen la cultura del surf en Canarias.

La programación se desarrollará entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio, con actividades repartidas a lo largo de las tres jornadas. El festival mantiene su formato multidisciplinar, en el que el cine actúa como eje central, pero convive con otras propuestas culturales, deportivas y divulgativas.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna y con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias y Canarias Islas Film, además de otras entidades privadas.

Viernes 26: apertura, cine, yoga y música

La primera jornada comenzará el viernes 26 de junio, a las 17:00 horas, con la apertura de la exposición de fotografía y tablas de surf y del Sea Market, un espacio destinado a marcas, artesanía y proyectos vinculados al océano.

Ese mismo día se proyectarán películas como Kingdom of the Evening, Spaghetti Week, From Dust to Dream y Woman & The Wind. La selección cinematográfica permitirá acercarse a diferentes formas de contar el surf, desde historias personales hasta viajes, paisajes y experiencias ligadas al mar.

La programación del viernes también incluirá una clase de Yoga & Surf impartida por Andrea Marcos, talleres de skate y surfskate, y una charla sobre prevención del cáncer de piel a cargo de Nuria Marrero.

La parte musical estará protagonizada por Loop n Loopa, Tito Pinchadiscos y Mercedes Soler, que completarán la jornada con actuaciones y sesiones de DJ.

Sábado 27: más películas y concierto de Mutable

El sábado 27 de junio continuarán abiertas la exposición y el mercado temático. La programación audiovisual incluirá títulos como La Historia del Surf en Gran Canaria, Euphoria, High Tide or Low Tide, The Dream y From Dust to Dream.

La jornada sumará además la proyección nocturna de Antártida, una de las propuestas destacadas del programa.

En el apartado deportivo y de bienestar, el festival ofrecerá una sesión de Yin Yang Yoga dirigida por Pedro Sicilia, junto a nuevas actividades de skate y surfskate.

La música volverá a ocupar un lugar relevante con el concierto de Mutable y las sesiones de Le Villain y Stereo Pack.

Domingo 28: clausura con Nika y Big Vs Small

La última jornada, el domingo 28 de junio, comenzará con una sesión de Yin Yoga impartida por Sandra Pitters.

Durante la mañana y primera hora de la tarde seguirán abiertos tanto la exposición como el Sea Market. El programa incluirá una charla y proyección sobre Nika, presentada por Felipe Ravina, así como el pase de la película Big Vs Small.

Los talleres de skate y surfskate también formarán parte del cierre del festival. La programación musical finalizará con las sesiones de Just Beca y Candela.

Un festival itinerante ligado al océano

El Canarias Surf Film Festival se define como un festival de cine de surf itinerante entre las islas, con el objetivo de celebrar la relación del Archipiélago con el océano y con los deportes de ola.

La cita combina películas de creadores especializados con actividades paralelas pensadas para ampliar la mirada sobre el surf. El programa no se limita a la competición o a la práctica deportiva, sino que incorpora fotografía, música, salud, sostenibilidad, cultura visual y espacios de encuentro.