El Ayuntamiento de La Laguna recula y mantiene de uso libre el rocódromo del parque de La Vega

El rocódromo del parque de La Vega seguirá siendo público, gratuito y, además, de uso libre. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE-CC) anunció a finales del pasado año, después de unos meses en los que usuarios de la instalación mostraron su malestar, que mantendría su carácter público y sin coste, pero que no podría ser utilizado libremente por cualquiera. El objetivo, según afirmaron, era evitar la escalada por parte de usuarios sin los conocimientos necesarios.

“Seguimos con las reparaciones, la adjudicación de sustitución de las presas y arreglo del elemento principal, así como la colocación de las zonas de calentamiento; actuaciones que superan los 30.000 euros”, expresaron desde el Organismo Autónomo de Deportes en diciembre, antes de precisar que se encontraba en la fase de adjudicación “para, una vez que esta concluya, reunirnos, tal y como se acordó en el pleno con la parte técnica, y explicar los porqués del cierre”.

Deportes aseveró entonces que seguiría siendo “público y gratuito, pero de acceso reglado para cumplir la normativa”, y en referencia al encuentro que estaba previsto añadió que de él saldrá una fórmula de funcionamiento definitivo. Una de las opciones sobre la mesa era la de instalar una apertura electrónica con cerradura inteligente. Lo tenía claro el Organismo Autónomo: “Podemos asegurar que el acceso no será libre como hasta ahora por el riesgo que conlleva la práctica y en aras de la seguridad de los deportistas; tendrá control”.

Uso libre de la instalación

Seis meses después, la realidad es otra. Deportes ha reculado y, al menos provisionalmente, se mantiene el uso libre. “El rocódromo permanece abierto para su uso libre y gratuito por parte de la ciudadanía durante el horario de apertura del parque de La Vega”, indican ahora. Únicamente se restringe el acceso durante los horarios en los que la Escuela Municipal de Escalada desarrolla sus actividades formativas, “con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las clases”.

Asimismo, detallan desde el Organismo Autónomo de Deportes que se ha venido trabajando en distintos modelos de gestión que permitan compatibilizar el carácter público de la instalación con “las máximas garantías de seguridad para las personas usuarias”. Entre las alternativas estudiadas figura la implantación de sistemas de acceso inteligente y registro digital, “cuyas posibilidades técnicas continúan analizándose”.

Y es en ese punto que se ha decidido mantener el uso libre. “Mientras se completa ese proceso de evaluación, se ha optado por mantener el acceso libre al rocódromo acompañado de una normativa específica de uso y seguridad, reforzando la información disponible para las personas usuarias y apelando a la responsabilidad individual inherente a la práctica de una actividad deportiva que exige conocimientos y equipamiento adecuados”, informan.

Respecto a los trabajos de mejora, estos no han finalizado. Está previsto que la instalación permanezca cerrada a partir del próximo 1 de agosto para acometer una revisión integral de la estructura, los paneles, las presas y los anclajes.