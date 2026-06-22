El TSJC obliga al Gobierno de Canarias a pagar 3,1 millones a El Rosario por una subvención impagada

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de El Rosario contra la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias por el impago de una subvención de 3,1 millones de euros incluida en los Presupuestos autonómicos de 2023.

La ayuda estaba vinculada al proyecto de remodelación de la plaza del Ayuntamiento y de la plaza del bosque del Adelantado, en el casco de La Esperanza. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ordena al Ejecutivo regional abonar la cantidad pendiente, junto con los intereses legales devengados desde el 8 de septiembre de 2023, fecha en la que el Consistorio solicitó la resolución de concesión.

La sentencia también condena al Gobierno de Canarias al pago de las costas procesales. Contra el fallo cabe recurso de casación.

Origen del litigio

El conflicto comenzó después de que el Ayuntamiento de El Rosario no recibiera la subvención nominativa prevista en las cuentas de la Comunidad Autónoma para ese ejercicio.

El Consistorio acudió a la vía contencioso-administrativa en marzo de 2024 para reclamar el cumplimiento de la partida. El recurso fue promovido por los servicios jurídicos municipales y defendido por el abogado José Francisco Lorenzo.

La demanda sostenía que la Consejería debía resolver expresamente la solicitud municipal y materializar el ingreso comprometido para financiar la actuación prevista en el centro urbano de La Esperanza.

Críticas del TSJC a la actuación autonómica

La resolución judicial cuestiona la actuación de la Administración autonómica. En sus fundamentos de derecho, el tribunal señala que, ante la solicitud formulada por el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, la Consejería "ha violado flagrantemente su obligación legal de dictar y notificar resolución expresa".

El fallo añade que el caso supone una "infracción clara" de los principios de confianza legítima y buena administración.

La sentencia recuerda que el Ayuntamiento había buscado financiación externa para ejecutar la reforma del entorno de la plaza del Ayuntamiento y del bosque del Adelantado. Según la Sala, esa búsqueda encontró inicialmente un "manifiesto interés" por parte de la Consejería, que se concretó en los presupuestos autonómicos de 2023.

El mandato legal de la subvención

El TSJC sostiene que la actuación posterior de la Administración fue contraria a ese compromiso presupuestario. El tribunal afirma que la Consejería no ejecutó el mandato legal al no materializar la subvención.

En uno de los pasajes más contundentes del fallo, la Sala indica que, si la ley establece que el pago corresponde a una consejería determinada, esta queda habilitada directamente para ejecutarlo. A partir de ahí, añade, solo tiene dos opciones: cumplir ese mandato o incurrir en prevaricación por omisión.

Con estos argumentos, el tribunal estima íntegramente la demanda del Ayuntamiento de El Rosario.

El proyecto en La Esperanza

La subvención reclamada tenía como finalidad financiar la remodelación de dos espacios centrales de La Esperanza: la plaza del Ayuntamiento y la plaza vinculada al bosque del Adelantado.

La actuación forma parte de una estrategia municipal iniciada en 2022 para renovar el casco urbano y mejorar la conexión entre el centro de la villa y este enclave natural de laurisilva.

El proyecto plantea un entorno más accesible y peatonal, con una mejor integración del bosque en la trama urbana. La intención municipal es facilitar el acceso de vecinos y visitantes a este espacio natural situado en pleno centro del municipio.

Obras en el casco histórico

El Ayuntamiento de El Rosario ha desarrollado en los últimos años varias intervenciones de mejora urbana en el casco de La Esperanza.

Entre las actuaciones ya ejecutadas figuran la reforma y mejora de la accesibilidad en las calles El Calvario, Antonio González, Enrique Álvarez Bacallado, Agrícola Quintana Alonso, José Antonio Bacallado y Los Lirios.

Actualmente se encuentra en ejecución la reforma de la calle Pedro Juan García Hernández.