La Laguna reunió a once voces de la ciencia, la cultura y la comunicación en TEDx

La Laguna volvió a situarse este sábado como punto de encuentro para la divulgación, la creatividad y el intercambio de ideas con la celebración de una nueva edición de TEDxLa Laguna. El evento, organizado bajo licencia oficial TED y con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna, reunió en el Espacio Mutua Tinerfeña a once ponentes vinculados a ámbitos como la ciencia, la gastronomía, el deporte, la música, la comunicación, el emprendimiento y la divulgación.

La cita se presentó el viernes en la Casa de los Capitanes, con la participación del concejal accidental de Comercio y Turismo, Fran Hernández; el organizador y licenciatario de TEDxLa Laguna, Edgar Sabina; y la rapera, cantante, compositora y periodista Sara Socas, una de las participantes de esta edición.

El programa se desarrolló en dos bloques de charlas, con descanso intermedio, y se completó con actuaciones musicales y una propuesta gastronómica basada en productos locales. Según la organización, las entradas se agotaron antes de la celebración del encuentro.

Una cita para proyectar ideas desde La Laguna

El concejal accidental de Comercio y Turismo, Fran Hernández, vinculó la celebración de TEDxLa Laguna con la identidad del municipio como ciudad universitaria, Patrimonio Mundial y ligada históricamente al conocimiento.

Hernández señaló que reunir en La Laguna a personas de diferentes disciplinas permite proyectar una imagen moderna, dinámica e innovadora de la ciudad. También destacó el impacto que este tipo de eventos puede tener en el tejido local, al atraer visitantes que aprovechan la jornada para recorrer el centro histórico, consumir en establecimientos del municipio y acercarse a su oferta comercial y gastronómica.

La edición de este año reforzó esa idea de ciudad abierta al conocimiento, al reunir perfiles muy diversos en un mismo escenario. La fórmula TEDx, basada en charlas breves y divulgativas, busca acercar experiencias, proyectos y reflexiones al público en un formato ágil y accesible.

Once participantes de ámbitos muy distintos

El cartel de TEDxLa Laguna estuvo formado por once voces con trayectorias locales, nacionales e internacionales. Entre los participantes figuraron el chef Seve Díaz, la sumiller y escritora Meritxell Falgueras, el exnadador y conferenciante David Meca, la cantante Idaira Fernández, la rapera y periodista Sara Socas, el agricultor y divulgador Sergio Rodríguez “Nito”, las bioquímicas Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, integrantes de FuturLife21, el astrofísico Héctor Socas, la empresaria y apneísta Amanda Negrín, y el humorista y presentador Aarón Gómez.

La diversidad de perfiles fue uno de los rasgos principales del encuentro. La programación combinó ciencia, nutrición, deporte, música, comunicación, humor, gastronomía, emprendimiento y experiencias personales.

El evento también puso el foco en el talento canario y lagunero con la presencia de nombres como Idaira Fernández, Sergio Rodríguez “Nito”, Héctor Socas, Amanda Negrín y Sara Socas, todos ellos con trayectoria dentro y fuera de las Islas.

Ciencia, gastronomía, deporte y comunicación

La organización defendió que uno de los valores de esta edición fue precisamente la amplitud de miradas. En el escenario coincidieron personas procedentes de campos muy diferentes, lo que permitió abordar la innovación y la creatividad desde enfoques complementarios.

El astrofísico Héctor Socas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, aportó la perspectiva científica. Las bioquímicas Elena Pérez y María Hernández-Alcalá llevaron al programa el ámbito de la nutrición y la divulgación sanitaria a través de FuturLife21.

La gastronomía estuvo representada por Seve Díaz y Meritxell Falgueras, mientras que el deporte tuvo presencia con el exnadador de larga distancia David Meca y la apneísta Amanda Negrín. La música y la comunicación llegaron de la mano de Idaira Fernández y Sara Socas, y el humor contó con la participación de Aarón Gómez.

Entradas agotadas antes del evento

El organizador y licenciatario de TEDxLa Laguna, Edgar Sabina, destacó antes de la celebración que la respuesta del público había sido “extraordinaria”, después de que las entradas se agotaran antes del inicio del encuentro.

Sabina señaló que este respaldo confirma la consolidación de TEDxLa Laguna como una cita de referencia en Canarias para personas interesadas en las ideas, la innovación y las historias capaces de generar reflexión y conversación.

El formato TEDx forma parte de una red internacional de eventos organizados de manera independiente bajo licencia TED. Su finalidad es promover la difusión de ideas y experiencias en comunidades locales, con charlas que suelen combinar conocimiento, inspiración y divulgación.

Sara Socas, una de las voces destacadas

Entre las participantes de esta edición estuvo Sara Socas, rapera, cantante, compositora y periodista tinerfeña. La artista destacó en la presentación previa que participar en TEDxLa Laguna suponía una oportunidad especial para compartir experiencias y reflexiones en un formato diferente.

Socas subrayó además el valor de hacerlo en casa, cerca de su gente y junto a un cartel formado por perfiles muy diversos. Su presencia reforzó la apuesta del evento por incluir voces canarias vinculadas a la música, la comunicación y la creación contemporánea.

Música y producto local

La jornada comenzó a las 18:00 horas en el Espacio Mutua Tinerfeña, ubicado en la calle Nava y Grimón, en pleno centro de La Laguna. El programa se organizó en dos bloques de charlas separados por un descanso.

Además de las intervenciones de los ponentes, la edición incluyó actuaciones musicales de Josele del Pino, Vic Marín y Jesús Darnai. La propuesta se completó con un cóctel elaborado con productos locales.