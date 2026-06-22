La Laguna refuerza el mantenimiento del alumbrado público con 19 vehículos nuevos y más personal

El Ayuntamiento de La Laguna ha reforzado el servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público y de las instalaciones eléctricas municipales con la incorporación de una nueva flota de vehículos y una plantilla ampliada.

La actuación forma parte del contrato adjudicado el pasado mes de febrero para mejorar la atención de este servicio esencial, que incluye tanto los puntos de luz del municipio como las instalaciones eléctricas de dependencias públicas y de actos culturales, deportivos, sociales y festivos.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, presentó los nuevos medios adscritos al servicio y destacó que la renovación permitirá actuar con mayor rapidez ante incidencias, mejorar los tiempos de respuesta y adaptar la prestación a las necesidades actuales del municipio.

El contrato cuenta con una inversión superior a 17,5 millones de euros, una duración inicial de cuatro años y la posibilidad de prorrogarse durante un año más. Además del mantenimiento ordinario del alumbrado, incorpora nuevas tareas relacionadas con instalaciones fotovoltaicas y sistemas de voz y datos.

Una flota de 32 vehículos

Uno de los cambios principales es la renovación de aproximadamente el 60% de la flota. El servicio pasa a contar con 32 vehículos destinados a trabajos de mantenimiento, conservación y mejora de infraestructuras municipales.

En total, se incorporan 19 vehículos nuevos, entre camiones grúa, camiones cesta, furgones y vehículos eléctricos. La finalidad es disponer de medios más adecuados para intervenir en diferentes puntos del municipio y atender tanto actuaciones programadas como incidencias urgentes.

La nueva flota incluye dos camiones con grúa para el traslado de maquinaria y grupos electrógenos. Uno de ellos dispone de una grúa con 21 metros de alcance y capacidad para mover hasta 15 toneladas.

También se suman cinco camiones cesta, necesarios para trabajos en altura; seis furgones de gasolina; cinco furgones eléctricos y un turismo eléctrico.

La plantilla pasa de 54 a 64 trabajadores

El refuerzo no se limita a los recursos materiales. El nuevo contrato también amplía la plantilla vinculada al servicio, que pasa de 54 a 64 trabajadores.

La incorporación de nuevos operarios especializados permitirá atender con más capacidad las labores habituales de mantenimiento y las nuevas prestaciones incluidas en el contrato.

Entre esas tareas figuran las intervenciones en alumbrado público, instalaciones eléctricas de edificios municipales, apoyo técnico a eventos y actuaciones de mejora en infraestructuras.

Nuevas competencias energéticas y tecnológicas

El contrato amplía el alcance del servicio más allá del mantenimiento tradicional del alumbrado. Entre las nuevas competencias se incluye la conservación de instalaciones fotovoltaicas y de sistemas de voz y datos, dos ámbitos vinculados a la modernización energética y tecnológica del municipio.

Esta ampliación permite que el servicio municipal responda a infraestructuras que han ganado peso en los últimos años, como la producción de energía solar en edificios públicos o las redes internas de comunicación en dependencias municipales.

La actualización del contrato también contempla una mayor capacidad técnica para intervenir en instalaciones más complejas, lo que exige personal cualificado, vehículos específicos y planificación operativa.

Más de 1,2 millones al año para mejoras

Además del mantenimiento diario, el contrato reserva una inversión anual superior a 1,2 millones de euros para actuaciones de mejora y modernización de infraestructuras municipales.

Esa partida permitirá ejecutar obras de iluminación, canalizaciones, instalaciones fotovoltaicas, reformas de dependencias municipales y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Estas actuaciones se suman al trabajo ordinario del servicio, que debe atender tanto averías como revisiones, conservación preventiva y necesidades derivadas de nuevas instalaciones.

Apoyo a actos culturales, deportivos y festivos

El servicio de alumbrado y mantenimiento eléctrico también presta apoyo técnico a numerosos actos que se celebran durante el año en los distintos pueblos y barrios de La Laguna.

Entre ellos figuran actividades culturales, deportivas, sociales y festivas que requieren instalaciones eléctricas provisionales, revisiones de seguridad, conexión de equipos o supervisión técnica.

Este trabajo resulta especialmente relevante en un municipio con una agenda amplia de eventos públicos, fiestas populares y actividades organizadas en espacios abiertos o dependencias municipales.