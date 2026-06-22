La Laguna finaliza la remodelación del skatepark de Punta de Hidalgo

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado los trabajos de remodelación y adecuación del skatepark de Punta del Hidalgo, una instalación deportiva municipal utilizada durante todo el año por aficionados al skate y a otras modalidades urbanas, especialmente por población joven.

La intervención ha sido impulsada por la Concejalía de Deportes, con la colaboración del Área de Obras, y se ha ejecutado en un plazo de tres meses, tal y como recogía el proyecto. El objetivo principal ha sido mejorar la seguridad, la funcionalidad y el estado de conservación de la pista.

Los trabajos han incluido la reparación de zonas deterioradas, la reconfiguración de la pirámide de saltos y la renovación del acabado protector. También se ha actuado sobre la pintura de la instalación para mejorar su imagen y proteger las superficies frente al desgaste.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo, señaló que la actuación forma parte del trabajo municipal para mantener en mejores condiciones los espacios destinados a la práctica deportiva al aire libre. Según explicó, disponer de instalaciones seguras y bien conservadas resulta clave para favorecer el uso habitual de estos equipamientos públicos.

Una instalación muy utilizada en el litoral

El skatepark de Punta del Hidalgo se ha consolidado como un punto de encuentro para numerosos jóvenes y personas aficionadas a los deportes urbanos. Su ubicación en el litoral lagunero lo convierte en una instalación de referencia para usuarios del propio núcleo costero y de otras zonas del municipio.

El Ayuntamiento destaca que el uso continuado del espacio hacía necesaria una actuación de mantenimiento y actualización. Con el paso del tiempo, la pista había acumulado desperfectos en diferentes zonas, especialmente en las superficies de rodadura.

Entre los problemas detectados figuraban fisuras, desconchados y desgastes que podían afectar tanto a la calidad de la práctica deportiva como a las condiciones de seguridad. La remodelación ha buscado corregir esos daños y alargar la vida útil del recinto.

Reparación de la pista y mejora de la pirámide de saltos

La actuación se diseñó a partir de criterios técnicos de conservación y mejora funcional. Uno de los trabajos principales fue la reparación de los elementos deteriorados de la pista, con el fin de garantizar una superficie más adecuada para la práctica del skate.

Además, el proyecto incluyó la reconfiguración de la pirámide de saltos, uno de los elementos centrales de este tipo de instalaciones. Esta mejora permite adaptar el espacio a las necesidades de uso y facilitar una práctica más segura.

La intervención también contempló la renovación del acabado protector de la pista. Este tipo de tratamiento ayuda a conservar las superficies frente a los agentes externos y al desgaste propio de una instalación deportiva expuesta al uso diario y a las condiciones ambientales del litoral.

Nueva pintura y mayor protección

Otro de los aspectos incluidos en la remodelación fue la renovación integral de la pintura. Esta medida tiene una doble función: mejorar la imagen del espacio y reforzar la protección de las superficies.

En instalaciones al aire libre, la exposición al sol, la humedad y el uso intensivo puede acelerar el deterioro de pavimentos y elementos de rodadura. Por ello, la aplicación de acabados protectores resulta importante para reducir daños futuros y facilitar el mantenimiento.

El Ayuntamiento sostiene que la actuación responde al interés público de conservar en buen estado una infraestructura deportiva municipal que registra un uso frecuente por parte de la ciudadanía.

Aportaciones de la comunidad skate

Durante el proceso se tuvieron en cuenta las aportaciones de la comunidad skate, con el propósito de adaptar la actuación a las necesidades reales de quienes utilizan habitualmente la instalación.

La participación de los usuarios resulta especialmente relevante en equipamientos de deportes urbanos, donde el diseño, la pendiente, los elementos de salto y el estado de la superficie influyen de manera directa en la experiencia de uso.

El presidente del OAD, Badel Albelo, destacó que la remodelación no solo mejora la seguridad y la calidad de la infraestructura, sino que también puede aumentar el atractivo del skatepark y favorecer la celebración de eventos o competiciones de mayor nivel.

Deporte urbano y espacios públicos

El skateboarding y otros deportes urbanos han ganado presencia en los espacios públicos durante los últimos años. La inclusión del skate como modalidad olímpica también ha contribuido a dar mayor visibilidad a una disciplina que combina práctica deportiva, cultura urbana y convivencia en espacios abiertos.

En este contexto, los skateparks municipales permiten ordenar la práctica, ofrecer zonas específicas para los usuarios y reducir riesgos derivados del uso de espacios no preparados para estas actividades.

La mejora del skatepark de Punta del Hidalgo se enmarca en la conservación de instalaciones deportivas municipales y en la necesidad de adaptar los espacios públicos a formas de ocio activo cada vez más presentes entre la población joven.

Obras ejecutadas en tres meses

Los trabajos de remodelación se desarrollaron durante tres meses y ya han finalizado. La intervención permitió actuar sobre los principales elementos deteriorados de la pista, renovar el acabado protector y mejorar la imagen general del recinto.

La actuación fue coordinada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración del Área de Obras, dentro de las tareas municipales de mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas.