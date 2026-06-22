La Laguna comparte su modelo de gestión patrimonial en el primer foro regional de conjuntos históricos

La Laguna ha participado en el I Encuentro de Conjuntos Históricos de Canarias, celebrado los días 17 y 18 de junio en Betancuria, en Fuerteventura, donde expuso su experiencia como única Ciudad Patrimonio Mundial del Archipiélago.

El foro reunió a especialistas en historia, arquitectura, urbanismo, patrimonio cultural y gobernanza pública, junto a responsables técnicos y políticos de distintos conjuntos históricos de Canarias y de otras ciudades españolas. La representación lagunera contó con la intervención del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y de la gerente de la Gerencia de Urbanismo, María Bencomo.

La cita permitió debatir sobre algunos de los principales retos de los cascos históricos, entre ellos la conservación del patrimonio, la rehabilitación de inmuebles, la movilidad, la accesibilidad, el turismo, la participación ciudadana y la convivencia entre usos residenciales, comerciales y culturales.

La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial

Durante el conversatorio institucional, Luis Yeray Gutiérrez defendió que el principal desafío de La Laguna es proteger su legado histórico sin perder su condición de ciudad habitada y activa.

El alcalde destacó que el casco histórico combina población residente, comercio local, vida universitaria, actividad cultural y administración pública. Esa mezcla, señaló, obliga a gestionar el patrimonio desde una perspectiva que tenga en cuenta tanto la conservación como el uso cotidiano del espacio urbano.

La Laguna fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999. Su valor no reside solo en sus edificios, sino también en su trazado urbano, considerado un modelo de ciudad no fortificada que influyó en la planificación de núcleos fundados posteriormente en América.

Nuevas herramientas de gestión patrimonial

Gutiérrez puso en valor los avances impulsados en los últimos años para actualizar la gestión del conjunto histórico. Entre ellos citó la creación de la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica, la redacción del primer Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial y la próxima revisión del Plan Especial de Protección.

Estas herramientas buscan ordenar la evolución del casco histórico durante los próximos años, incorporando criterios de movilidad, sostenibilidad, participación ciudadana y protección del trazado fundacional.

El alcalde señaló que el municipio afronta una etapa clave para definir cómo debe crecer y adaptarse la ciudad sin poner en riesgo los valores que justificaron su reconocimiento internacional.

Un modelo urbano con actividad diaria

La Laguna defendió en Betancuria un modelo de conjunto histórico que mantiene funciones residenciales, comerciales, culturales y educativas. El municipio expuso que su casco no se ha convertido en un espacio dependiente únicamente del turismo, sino que conserva una actividad urbana diversa.

Ese equilibrio permite mantener la autenticidad del centro, aunque también plantea retos asociados a la presión metropolitana, los desplazamientos diarios, la transformación del comercio tradicional y la necesidad de regular determinados usos.

En este contexto, el Ayuntamiento defendió que la protección del patrimonio debe ir acompañada de medidas que favorezcan la calidad de vida de quienes viven, trabajan o estudian en el casco histórico.

La mirada técnica sobre el casco histórico

La gerente de la Gerencia de Urbanismo, María Bencomo, intervino en una mesa sobre turismo, actividad económica y sostenibilidad en los conjuntos históricos.

Durante su ponencia, explicó que La Laguna nació como un experimento urbano adelantado a su tiempo, con un trazado en cuadrícula y orientación astronómica. También recordó que la ciudad conserva buena parte de esa estructura original más de cinco siglos después.

Bencomo subrayó que el reconocimiento de la UNESCO responde a la condición de La Laguna como primer modelo de ciudad-territorio no fortificada, y no únicamente a la presencia de inmuebles históricos.

Movilidad y zona de amortiguamiento

La intervención técnica abordó también los retos derivados del éxito del modelo peatonal y de la centralidad urbana del casco. Entre los principales desafíos figuran la movilidad, el aparcamiento, la presión sobre los bordes del conjunto histórico y los cambios en el comercio tradicional.

Bencomo explicó que el Plan Especial de Protección, aprobado en 2005, fue decisivo para recuperar el corazón de la ciudad. Sin embargo, apuntó que ahora el foco se desplaza hacia la Zona de Amortiguamiento, donde se concentran problemas vinculados al tráfico, la saturación funcional y la conexión entre el casco y su entorno.

El nuevo Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, actualmente en redacción, se plantea como una herramienta estratégica para ordenar esos retos durante la próxima década.

Sostenibilidad y nuevas centralidades

La gerente defendió la necesidad de integrar movilidad sostenible, corredores verdes, regulación de usos y participación ciudadana en la planificación futura del municipio.

En su intervención, presentó la visión de La Laguna como un corredor ecológico entre Anaga y La Esperanza, recuperando la lógica territorial original de la Vega Lagunera.

Bencomo también advirtió sobre los riesgos de la sobreutilización de los centros históricos y planteó la conveniencia de generar nuevas centralidades urbanas que ayuden a descongestionar el casco.

Declaración de Betancuria

El Gobierno de Canarias cerró el encuentro con la presentación de la Declaración de Betancuria, un documento que aspira a servir como marco común para la protección, gestión y revitalización de los conjuntos históricos del Archipiélago.