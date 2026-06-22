La Laguna clausura el programa de talleres de ocio con más de 1.600 participantes

La Laguna celebró este sábado en el Parque de Las Mantecas la clausura del programa municipal de talleres de ocio 2025-2026, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana para fomentar la convivencia vecinal, el aprendizaje y la vida comunitaria en los barrios y pueblos del municipio.

La edición cerrada este fin de semana reunió a más de 1.600 participantes y registró más de 3.600 inscripciones en un total de 150 talleres distribuidos por los 47 centros ciudadanos de La Laguna. La programación se desarrolló a lo largo del curso con la participación de una veintena de talleristas, entre profesionales y artesanos.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destacó que estos talleres son una herramienta para reforzar los vínculos entre vecinos, generar espacios de encuentro y acercar actividades formativas, culturales y de bienestar a la ciudadanía.

Una muestra abierta en Las Mantecas

El acto de clausura convirtió el Parque de Las Mantecas en un escaparate de los trabajos realizados durante los últimos meses. Durante toda la mañana, el público pudo visitar exposiciones de pintura, manualidades, calados, bordados, costura creativa y vestimenta tradicional.

La muestra permitió reunir en un mismo espacio parte del trabajo desarrollado en los centros ciudadanos del municipio. Familias, amistades y visitantes pudieron conocer de cerca los resultados de los talleres y el aprendizaje adquirido por las personas participantes.

El cierre del curso también tuvo un componente práctico, con exhibiciones en directo y espacios demostrativos vinculados a distintas disciplinas.

Exhibiciones de baile, música y bienestar

La jornada incluyó demostraciones de yoga, sevillanas, gimnasia, bailoterapia, guitarra y baile canario. Estas actividades mostraron el trabajo de los grupos participantes y dieron visibilidad a una programación que combina ejercicio físico, expresión artística y tradición popular.

También estuvieron presentes los talleres de automaquillaje, memoria e informática y nuevas tecnologías, que contaron con espacios en los que las personas usuarias compartieron experiencias y explicaron algunos de los contenidos trabajados durante el curso.

La variedad de propuestas refleja el carácter amplio del programa, pensado para responder a intereses distintos y para favorecer la participación de personas de diferentes edades.

Actividades en los 47 centros ciudadanos

La programación de este curso incluyó talleres de yoga, sevillanas, pintura, baile, automaquillaje, gimnasia, bailoterapia, memoria, cocina, manualidades, guitarra, calados, bordados, costura creativa, vestimenta tradicional, baile canario e informática y nuevas tecnologías.

El programa municipal se desarrolló en los 47 centros ciudadanos de La Laguna, una red de espacios de proximidad que funciona como punto de encuentro para asociaciones, colectivos y vecinos.

La distribución territorial de los talleres permite acercar actividades a distintos barrios y pueblos, evitando que la oferta se concentre únicamente en el casco urbano. Esta presencia en el territorio es una de las claves del programa, que busca fortalecer la participación desde espacios cercanos a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Más de 3.600 inscripciones

El balance del curso recoge más de 3.600 inscripciones para una oferta de 150 talleres. La cifra muestra el interés por este tipo de actividades, que combinan ocio, aprendizaje y convivencia.

Fran Hernández señaló que el valor del programa no reside solo en las disciplinas impartidas, sino también en las relaciones personales que se crean alrededor de los centros ciudadanos. Según el edil, estos espacios contribuyen a generar sentimiento de pertenencia y a mantener activa la vida comunitaria del municipio.

La participación de una veintena de talleristas, entre profesionales y artesanos, permitió sostener una programación diversa durante el curso 2025-2026.

Centros ciudadanos como espacios de convivencia

Los centros ciudadanos cumplen una función social relevante al ofrecer lugares de encuentro para la formación, la cultura, el ocio y la participación vecinal. En el caso de La Laguna, la red municipal permite desarrollar actividades repartidas por todo el territorio.

La clausura en Las Mantecas sirvió para reunir en un mismo espacio parte de esa actividad y mostrar el papel de estos centros como lugares vivos, abiertos y vinculados a los barrios.

Además de la programación ordinaria del curso, algunas actividades y propuestas de dinamización comunitaria mantendrán su actividad durante el verano, lo que permitirá que varios centros continúen funcionando como puntos de encuentro durante el periodo estival.

Talleres durante el verano

El Ayuntamiento prevé mantener durante los meses de verano algunas actividades vinculadas a la dinamización comunitaria. Esta continuidad permitirá que la red de centros ciudadanos conserve parte de su actividad fuera del curso ordinario.

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La medida busca mantener espacios de participación abiertos durante el periodo estival y facilitar que la ciudadanía siga contando con propuestas de ocio, aprendizaje y convivencia en distintos puntos del municipio.