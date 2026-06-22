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El Festival Cool Moon-Culturas del Mundo unió música, botánica y sostenibilidad en La Laguna

La jornada Mujer y Sostenibilidad reunió en el antiguo convento de Santo Domingo talleres, divulgación sobre flora canaria y conciertos de Della Du y Cristina Mahelo

Della Du, el proyecto de la artista tinerfeña Miriam Pérez

Della Du, el proyecto de la artista tinerfeña Miriam Pérez

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Festival Cool Moon – Culturas del Mundo celebró este domingo en La Laguna la jornada temática 'Mujer y Sostenibilidad', una propuesta de su décima edición que combinó divulgación botánica, talleres participativos y música en directo.

La actividad se desarrolló en el antiguo convento de Santo Domingo, con acceso libre hasta completar aforo, y reunió a artistas, creadoras y especialistas en torno a la flora canaria, la educación ambiental y el uso creativo de materiales reutilizados.

Flora canaria y Sabino Berthelot

La jornada comenzó con la muestra itinerante El Pequeño Herbario de Sabino Berthelot, dedicada a la riqueza botánica del Archipiélago y a la figura del naturalista francés Sabino Berthelot.

Berthelot está vinculado al estudio científico de Canarias durante el siglo XIX y a los primeros trabajos sistemáticos sobre la naturaleza, la historia y la sociedad de las Islas.

A partir de las 10:15 horas, Glauce Lima de Oliveira, de la Asociación Plantarina y Foresta Urbana, impartió un taller relacionado con la exposición. La actividad contó con plazas limitadas y se organizó en dos turnos de 20 personas, con inscripción por orden de llegada.

Instrumentos reciclados para familias

A las 11:00 horas se celebró el taller No lo tires, tócalo primero, dirigido por Alessandro Ferrato y Laura Valle.

La propuesta, especialmente pensada para familias, invitó a descubrir posibilidades sonoras a partir de materiales reutilizados. El objetivo fue acercar la educación ambiental a través de la música y de una dinámica práctica.

Della Du en directo

La programación musical comenzó a las 12:00 horas con la actuación de Della Du, proyecto artístico de la tinerfeña Miriam Pérez.

Cantante, compositora y guitarrista, Della Du combina en su música elementos de indie, pop, R&B, electrónica y sonidos acústicos. Su propuesta se apoya en una puesta en escena íntima, con la voz y la guitarra como principales recursos expresivos.

Cristina Mahelo y la creación contemporánea canaria

A las 13:00 horas actuó Cristina Mahelo, artista vinculada a la creación contemporánea canaria.

Su trabajo explora el diálogo entre tradición y modernidad, incorporando elementos de la música de raíz, la memoria colectiva y la identidad insular. Su propuesta conecta la cultura popular con lenguajes actuales y una mirada centrada en el territorio.

Cool Moon en seis islas

La jornada formó parte de la décima edición de Cool Moon – Culturas del Mundo, que se celebra del 4 al 28 de junio en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa y La Palma.

El festival desarrolla una programación multidisciplinar que conecta música, conocimiento y sostenibilidad, con propuestas vinculadas al diálogo cultural entre Canarias, África, Europa y América.

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La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de La Laguna, Tacoronte y Teguise, entre otras entidades colaboradoras.

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