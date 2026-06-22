Carlos García recorrió en un libro los cien años del Teatro Unión Tejina

El Teatro Unión Tejina cumplió cien años y lo hizo con una publicación dedicada a recuperar su memoria. El médico, investigador y escritor Carlos García presentó este domingo, 21 de junio, su nuevo libro, El Teatro Unión, corazón cultural de Tejina. 100 años de historia, una obra centrada en el recorrido de este espacio escénico y en su papel dentro de la vida social, cultural y artística de la Comarca Nordeste de La Laguna.

La presentación tuvo lugar en el propio Teatro Unión Tejina, a partir de las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La cita formó parte del programa de actos organizado con motivo del centenario del recinto, una conmemoración impulsada por asociaciones vecinales y culturales de Tejina con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Cultura.

El libro propone un recorrido por la evolución de un edificio que ha tenido múltiples usos a lo largo del último siglo. Además de acoger representaciones teatrales, bailes, zarzuelas, actuaciones musicales y actos sociales, el Teatro Unión también llegó a funcionar como espacio para la lucha canaria y como sala de exhibición cinematográfica.

Un espacio nacido en 1926

La historia del Teatro Unión Tejina se remonta a la década de 1920. Según recoge Carlos García en la publicación, en 1925 el vecino Manuel Hernández González solicitó al Ayuntamiento de La Laguna permiso para construir una edificación en la zona conocida como El Ramal.

Aunque en aquella solicitud no se concretaba el uso previsto para el inmueble, el nuevo recinto abrió sus puertas el 27 de junio de 1926. Desde sus primeros años se convirtió en un lugar de encuentro para vecinos, compañías artísticas y colectivos del entorno.

El teatro comenzó acogiendo espectáculos escénicos, bailes, funciones musicales y actividades festivas. También tuvo presencia la lucha canaria, una disciplina muy arraigada en la vida social del municipio, y posteriormente el cine, que amplió aún más los usos del edificio.

Desde épocas tempranas, el recinto sirvió además para celebrar fiestas en honor de los Reyes Magos, consolidando su dimensión comunitaria más allá de la programación estrictamente artística.

Un referente cultural para Tejina y el Nordeste

A lo largo de sus cien años de existencia, el Teatro Unión ha sabido adaptarse a las necesidades de cada época. Su historia refleja la evolución de Tejina y de una comarca que encontró en este edificio un punto de reunión para la cultura, el ocio y la convivencia.

El Ayuntamiento de La Laguna ha destacado, con motivo del centenario, que el recinto se convirtió pronto en un espacio clave para la vida social y cultural de Tejina y del conjunto de la Comarca Nordeste. La institución municipal ha colaborado con las asociaciones del pueblo en la organización del programa conmemorativo de esta efeméride.

El propio Teatro Unión incluyó en su programación la presentación del libro de Carlos García como uno de los actos del centenario, con acceso libre hasta completar aforo. La actividad se enmarcó en una agenda pensada para recordar la trayectoria del recinto y su vínculo con la identidad tejinera.

Un edificio con varias etapas

La vida del Teatro Unión no se limita a su etapa inicial. Con el paso del tiempo, el inmueble ha atravesado diferentes fases, reformas y cambios de uso. La historia del recinto recoge también periodos de transformación que permitieron su recuperación como equipamiento cultural.

La web oficial del Teatro Unión Tejina recuerda que el Cabildo de Tenerife adquirió el edificio y firmó un convenio con el Ayuntamiento de La Laguna para su rehabilitación, manteniendo la fachada original. Las obras finalizaron en enero de 2007 y, en abril de 2008, el Cabildo cedió el uso y la gestión al Ayuntamiento.

Desde entonces, el teatro retomó su actividad cultural y recuperó su posición como centro de referencia para la comarca. En la actualidad, el espacio acoge propuestas de teatro, música, danza y otras actividades culturales, con una programación estable vinculada al municipio.

Carlos García y la memoria cultural de Canarias

El autor del libro, Carlos García, cuenta con una amplia trayectoria profesional y divulgativa. En junio de 2024, el Ayuntamiento de La Laguna inició el expediente de honores y distinciones para reconocer su recorrido profesional y vocacional.

García es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, especialista en Cirugía General y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna. Su carrera médica se ha reflejado en cursos, jornadas, conferencias, simposios y una treintena de publicaciones científicas.

Más allá de su labor sanitaria, ha desarrollado una amplia actividad como investigador de la historia y las tradiciones de Canarias. Sus trabajos abordan usos y costumbres, folclore, personajes históricos, fotografías antiguas y patrimonio cultural de las Islas.

La Laguna en su obra

La Laguna ocupa un lugar destacado en la producción bibliográfica de Carlos García. Entre sus publicaciones figuran títulos como Las antiguas calles de La Laguna, La Ciudad. Relatos históricos y tradicionales de La Laguna, La Romería regional de San Benito Abad, 456 años de historia y Recuerdos de Bajamar.

También ha colaborado de forma habitual con artículos para los programas de las Fiestas del Cristo y de San Benito Abad, entre otras celebraciones populares del municipio.

Su vinculación con entidades culturales y científicas ha sido amplia. Ha sido miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, la Sociedad Española de Medicina del Deporte, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Instituto de Estudios Canarios, la Sociedad General de Autores Españoles y el Centro de la Cultura Popular Canaria, del que fue miembro fundador.

Carlos García también ha estado relacionado con el folclore canario a través de grupos como Los Sabandeños, entre 1976 y 2007, y Atlantes, entre 2007 y 2011.