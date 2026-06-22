La cantante Silvana Estrada llevó al Teatro Leal las canciones de 'Vendrán suaves lluvias'

La cantante mexicana Silvana Estrada actuó este domingo en el Teatro Leal de La Laguna, donde presentó en directo las canciones de su último trabajo discográfico, Vendrán suaves lluvias. El concierto comenzó a las 20:00 horas y situó sobre el escenario lagunero una propuesta musical construida desde la intimidad, la memoria emocional y la búsqueda de esperanza tras el dolor.

La artista, nacida en Veracruz, llegó a La Laguna con un repertorio vinculado a su proyecto más reciente, un álbum publicado en octubre de 2025 y considerado uno de los trabajos más personales de su trayectoria. La obra aborda temas como el duelo, la sanación y la belleza que puede aparecer después de una etapa difícil.

Ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2022, Silvana Estrada se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más reconocibles de la canción en español. Su estilo combina música de raíz, folclore latinoamericano, jazz y una interpretación vocal marcada por la sensibilidad.

Un disco sobre el duelo y la esperanza

Vendrán suaves lluvias es un trabajo de producción propia y supone una nueva etapa en la carrera de Silvana Estrada. El álbum se aleja de la grandilocuencia y apuesta por una escritura más contenida, centrada en emociones complejas como la pérdida, la reconstrucción personal y la posibilidad de encontrar luz después del desamparo.

El título del disco está inspirado en el poema There Will Come Soft Rains, de la escritora estadounidense Sara Teasdale, autora nacida en 1884 y fallecida en 1933. La referencia literaria sirve a Estrada para evocar la imagen de una lluvia suave que llega tras una etapa de vacío o dolor.

La temática del álbum conecta con una línea habitual en la obra de la artista: canciones que parten de experiencias íntimas, pero que buscan una lectura compartida. En este caso, el disco plantea un recorrido emocional en el que el duelo no aparece como un punto final, sino como un proceso de transformación.

Una voz asociada a la nueva canción latinoamericana

La crítica ha descrito en varias ocasiones a Silvana Estrada como una de las voces más singulares de la nueva canción latinoamericana. Su forma de cantar, unida a la influencia de la música tradicional mexicana y a una sensibilidad contemporánea, ha llevado a algunos medios a bautizarla como la “Chavela millennial”.

Esa comparación alude tanto a la intensidad interpretativa de Estrada como a su vínculo con la canción de raíz. Sin embargo, su propuesta no se limita a la recuperación de sonidos tradicionales. En sus temas conviven elementos de folclore, jazz, canción de autor y arreglos sobrios que dan protagonismo a la voz y a la palabra.

El concierto en el Teatro Leal permitió escuchar esa mezcla en un espacio especialmente vinculado a la programación cultural de La Laguna, municipio con una agenda musical y escénica estable.

Del impacto de Marchita al Latin Grammy

La trayectoria internacional de Silvana Estrada dio un salto importante con Marchita, su primer álbum de estudio. Aquel trabajo la situó entre las artistas emergentes más destacadas de la música en español y abrió el camino a una proyección fuera de México.

En 2022, la artista fue reconocida con el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista, premio que compartió con Ángela Álvarez. Ese galardón consolidó su presencia en circuitos internacionales y reforzó el interés por una obra que combina raíz, experimentación y una fuerte carga emocional.

Además de ese reconocimiento, Estrada ha recibido varias nominaciones a los Latin Grammy, lo que confirma su presencia sostenida en la escena musical iberoamericana.

Colaboraciones con artistas de referencia

En los últimos años, Silvana Estrada ha colaborado en directo o en estudio con nombres relevantes de la música latina y española. Entre ellos figuran Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Jorge Drexler, Leiva, Camilo, Carlos Vives, Guitarricadelafuente, El Kanka, Love of Lesbian y Vetusta Morla.

También ha compartido proyectos o escenarios con la artista noruega AURORA, ampliando una red de colaboraciones que refleja la capacidad de su música para dialogar con públicos y géneros distintos.

Estas conexiones han contribuido a reforzar su perfil internacional, aunque su identidad artística sigue muy ligada a la canción íntima, al folclore mexicano y a una forma de escribir centrada en la emoción y la memoria.

El Teatro Leal como escenario

El concierto de Silvana Estrada se celebró en el Teatro Leal, uno de los principales espacios culturales de San Cristóbal de La Laguna. La sala acogió la presentación tinerfeña de Vendrán suaves lluvias dentro de una programación que reúne propuestas musicales, teatrales y escénicas a lo largo del año.

La actuación tuvo lugar el domingo 21 de junio, a las 20:00 horas, con el disco más reciente de la artista como eje central del repertorio.

Las canciones de Vendrán suaves lluvias

El álbum incluye piezas que desarrollan distintas formas de atravesar la pérdida y reconstruirse desde lo emocional. Entre los temas del disco figuran canciones como Cada Día Te Extraño Menos, Dime, Lila Alelí, Flores, Good Luck, Good Night, Tregua, Como un Pájaro, Un Rayo de Luz, No Te Vayas Sin Saber y El Alma Mía.

El proyecto mantiene una línea de composición en la que la voz de Silvana Estrada ocupa un papel central, acompañada por arreglos que buscan reforzar el clima íntimo del álbum.