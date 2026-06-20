El Ayuntamiento de La Laguna estudia crear un monumento para conmemorar la visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha dado los primeros pasos para estudiar la creación de un monumento conmemorativo con motivo de la reciente visita del Papa León XIV al municipio, acontecida el pasado 12 de junio.

A través de un comunicado oficial, el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, ha explicado que la intención del Consistorio es que esta nueva obra artística refleje y quede vinculada de forma directa al mensaje de integración y acogida a las personas migrantes que el propio Pontífice expresó durante su viaje al Archipiélago.

El segundo monumento dedicado a un Papa en el municipio

Esta futura escultura se incorporará al catálogo artístico de la ciudad de los adelantados y se convertirá en la segunda obra de carácter público dedicada a un pontífice en el municipio de La Laguna.