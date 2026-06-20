El Ayuntamiento de La Laguna estudia crear un monumento para conmemorar la visita del papa León XIV
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha explicado que la intención del Consistorio es vincular esta obra artística al mensaje de integración y acogida a las personas migrantes expresado por el Pontífice
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha dado los primeros pasos para estudiar la creación de un monumento conmemorativo con motivo de la reciente visita del Papa León XIV al municipio, acontecida el pasado 12 de junio.
A través de un comunicado oficial, el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, ha explicado que la intención del Consistorio es que esta nueva obra artística refleje y quede vinculada de forma directa al mensaje de integración y acogida a las personas migrantes que el propio Pontífice expresó durante su viaje al Archipiélago.
El segundo monumento dedicado a un Papa en el municipio
Esta futura escultura se incorporará al catálogo artístico de la ciudad de los adelantados y se convertirá en la segunda obra de carácter público dedicada a un pontífice en el municipio de La Laguna.
- El precedente de Juan Pablo II: El municipio ya cuenta desde el año 2012 con una estatua de bronce dedicada a Juan Pablo II, ubicada junto a la emblemática Iglesia de la Concepción. Dicha pieza fue realizada por el artista polaco Czeslaw Dzwigaj y llegó a la isla tras ser donada por la Fundación Juan Kobylansky junto a la Unión de Sociedades y Organizaciones Polacas de América Latina (USOPAL).
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