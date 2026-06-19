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Unidas se Puede lanza una batería de preguntas al grupo de gobierno de La Laguna sobre la protección del cielo

El partido político solicita información sobre la ordenanza comprometida en 2024

Un operario realiza trabajos en una farola.

Un operario realiza trabajos en una farola. / El Día

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La Laguna

Unidas se puede ha registrado una batería de preguntas dirigidas al grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE-CC) para conocer el grado de cumplimiento del convenio suscrito en febrero de 2024 entre el consistorio y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Se trata de un acuerdo que tenía como objetivo avanzar en la protección del cielo nocturno y reducir la contaminación lumínica en el municipio.

Firmado por el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y el entonces director del IAC, Rafael Rebolo, el convenio incluía compromisos concretos por parte del Ayuntamiento, entre ellos la aprobación de una ordenanza específica para regular el alumbrado exterior, la formación de personal técnico municipal en materia de protección del cielo y la creación de una comisión de seguimiento encargada de evaluar el desarrollo del acuerdo, recuerda Unidas.

Dos años desde la firma del convenio

“Han pasado más de dos años desde la firma de este convenio y la ciudadanía tiene derecho a saber qué se ha hecho realmente para cumplir los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento”, plantea la concejala de la coalición de izquierdas Carolina Castro.

Más en detalle, la formación política ha solicitado información sobre el estado de tramitación de la futura ordenanza de alumbrado exterior y los plazos previstos para su aprobación y entrada en vigor, así como sobre las acciones formativas realizadas con el personal municipal en colaboración con la Oficina Técnica de Protección del Cielo del IAC.

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Además, Unidas se Puede ha pedido que se certifique si la comisión de seguimiento contemplada en el convenio llegó a constituirse y, en caso afirmativo, que se facilite información sobre las reuniones celebradas, los acuerdos adoptados y las actuaciones desarrolladas hasta la fecha.

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