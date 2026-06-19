Sesiones Desde La Loma llega a La Laguna para su primera edición europea de la mano del puertorriqueño Norberto Vélez y su orquesta

La Laguna acoge este sábado la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma, el reconocido formato musical nacido en Puerto Rico que se ha consolidado como una de las plataformas digitales de referencia en la difusión de la salsa contemporánea. El cantante y compositor puertorriqueño Norberto Vélez lidera este evento internacional que incluirá la grabación oficial y reunirá en la plaza del Cristo a artistas de Canarias, Puerto Rico, Venezuela y Cuba con nombres de la talla de Alain Pérez, Ronald Borjas y Jeremy Bosch, junto a Jota Ruiz, Sergio Tejera, Anaé y Carlos García. El evento dará comienzo a partir de las 20:00 horas con acceso libre y gratuito.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha sido el encargado de presentar en rueda de prensa este acto, junto al propio Norberto Vélez, creador del formato, y los músicos Anaé, Sergio Tejera y Alain Pérez.

“Celebrar un evento de la categoría de Sesiones Desde La Loma en nuestro municipio, siendo la primera sesión que hacen no solo en España sino en toda Europa, refuerza el posicionamiento de La Laguna como capital cultural en Canarias, capaz de acoger producciones musicales de dimensión internacional”, ha asegurado Luis Yeray Gutiérrez, destacando que “una vez más La Laguna hace de puente con América a través de la cultura y de la música”.

“Para nosotros es un orgullo cruzar por primera vez el charco y llegar a Europa aquí, en esta isla tan hermosa y que podamos transmitir nuestra alegría y nuestra música, y lo que hemos hecho durante estos pasados siete años con nuestro concepto de Sesiones Desde La Loma desde Puerto Rico”, aseguró Norberto Vélez, invitando a disfrutar de una jornada única para todos los amantes de la música salsa.

Presentación de Sesiones Desde La Loma / El Día

Por su parte, Anaé comentó que “como artista canaria y cantante de salsa, para mí es un honor y una oportunidad increíble estar aquí y compartir momentos con toda la gente de Tenerife amante de la salsa”, asegurando que “la conexión entre Canarias y Puerto Rico está más viva que nunca”.

Segio Tejera y Alain Pérez agradecieron al Ayuntamiento de La Laguna “la apuesta por la salsa nueva. Nosotros también queremos exponer nuestra música y a veces es complicado que se den estos espacios. Por eso es de agradecer que La Laguna haya apostado por un formato como este, trayendo además una representación de todo lo que son nuestras raíces culturales canarias, con artistas de Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Canarias”, lo que lo convierte en “un viaje intercultural y musical que va a trascender más allá únicamente de un solo evento musical”.

Programa

La sesión comenzará con el Dj José Brito a las 20:00 horas, para media hora después dar paso a Sergio Tejera y su orquesta. Tras la intervención de Dj Julián, a las 21:45 entra en escena Alain Pérez y su orquesta, y a las 23:45 horas será el momento culminante con la presencia en el escenario de Norberto Vélez y el Escuadrón de la Loma, agrupación puertorriqueña responsable del acompañamiento musical del formato original, a quienes se unirán Carlos García, Anaé, J. Ruiz, Sergio Tejero, Jeremy Bosch y Ronald Borjas.

Sesiones Desde La Loma cuenta en su canal oficial en YouTube con más de 840.000 suscriptores y acumula millones de visualizaciones en sus distintas producciones musicales. El proyecto ha desarrollado colaboraciones con reconocidos artistas de la música latina y la salsa, consolidándose como uno de los formatos digitales de mayor difusión dentro del género. La edición de La Laguna ha sido incorporada a la programación pública del proyecto junto a otras sedes internacionales como Perú, Orlando o Puerto Rico.

Origen

Sesiones Desde La Loma destaca por su originalidad y calidad en el mundo del entretenimiento musical. En 2019, Norberto Vélez y el productor Gabriel Ramos unieron sus fuerzas y su pasión por la música para dar inicio a un proyecto piloto que inicialmente tenía el simple propósito de entretenerse y llevar a cabo entrevistas amenas.

Desde su primer episodio, el proyecto capturó la atención y el corazón del público, lo que rápidamente lo catapultó a niveles de popularidad insospechados. La combinación de entrevistas íntimas y actuaciones musicales cautivadoras creó un formato único. El programa ha desempeñado un papel relevante en la revitalización de la salsa en un contexto contemporáneo, incorporando también otros géneros de la música latina como el bolero, el merengue y la música tradicional, afianzándose como un espacio plural y representativo de la diversidad musical latinoamericana.

Lejos de plantearse como una sucesión de actuaciones independientes, el concierto se concibe como un encuentro artístico compartido, en el que los distintos intérpretes dialogan entre sí y con el formato del programa. Esta cita refuerza los vínculos culturales existentes entre Canarias y el Caribe a través de la música y la participación artística. La propuesta integra, además de a los artistas internacionales, músicos canarios y djs ya citados, a bailarines y academias de baile vinculadas al ámbito de la salsa y la música latina en Tenerife. La grabación y posterior difusión audiovisual del evento permitirá proyectar internacionalmente la imagen cultural de La Laguna y de Tenerife a través de los canales oficiales del proyecto.

La cita, organizada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna en colaboración con la productora local Orilla Cultural, se enmarca dentro de la X Edición del Festival Latino de La Laguna.