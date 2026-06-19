Misión imposible en la calle El Cine: la vía de La Laguna que obliga a infringir las normas de tráfico para acceder

Saltarse una línea continua o realizar un giro tan cerrado que resulta casi imposible. Esas son las opciones para acceder a la calle El Cine, en el barrio Las Canteras, desde la carretera a la Punta del Hidalgo (TF-13). La paradójica situación de la vía ha llevado a una iniciativa del Partido Popular (PP) que ha motivado que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE-CC) se comprometa a instar al Cabildo de Tenerife -administración titular de la TF-13- a buscar soluciones.

Para entender lo que ocurre hay que poner la mirada en la rotonda de Las Canteras, una de las puertas de entrada al Monte de Las Mercedes. La calle El Cine está en uno de sus laterales. Los conductores que avanzan en dirección a la Comarca Nordeste se encuentran con una línea continua que les impide el giro. Por su parte, los vehículos que tienen como destino el casco de La Laguna habrían de doblar a la derecha sin margen alguno. La maniobra puede resultar incluso más peligrosa que cruzar la línea continua.

"Es un disparate"

La situación no es nueva. Es de esas realidades cotidianas que están ahí y que solo captan quienes las sufren. “Es un disparate”, sintetizó el pasado miércoles un vecino de las inmediaciones. “Yo no vivo exactamente en esta calle, sino a 200 metros, pero llevo viendo desde hace años lo que ocurre. ¿Y qué pasa ahora? Que todo se complica porque cada vez hay más tráfico y menos margen para hacer maniobras raras”, explicó. “El problema es que la solución no parece fácil”, aportó Javier Hernández, que también conoce el lugar porque vive en el cercano núcleo de Las Mercedes.

“La zona de Las Canteras se ha consolidado como un punto de intensa movilidad y elevada carga de tráfico, al actuar como eje de paso hacia el nordeste del municipio y, al mismo tiempo, como acceso directo a áreas residenciales”, planteó el PP, antes de agregar que allí se concentra diariamente un volumen significativo de vehículos, “lo que incrementa la complejidad de las maniobras y exige una ordenación viaria especialmente rigurosa para evitar situaciones de conflicto y garantizar la seguridad”.

Análisis de alternativas

La formación conservadora propuso como solución iniciar un expediente administrativo, en colaboración con el Cabildo, para “analizar y tramitar una solución técnica que garantice un acceso seguro y legal a la calle El Cine desde la TF-13, recabando los informes técnicos de movilidad y seguridad vial que procedan”. En cambio, el gobierno local apostó por otra vía, que es la que finalmente se llevará a cabo: instar al Cabildo a valorar la situación y analizar alternativas para mejorar las condiciones de seguridad vial y accesibilidad.