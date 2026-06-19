La Laguna abre la séptima edición de su concurso literario por el Orgullo LGTBIQ+

El Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha este sábado, 20 de junio, la séptima edición del concurso literario 'La Laguna Orgullosa', una iniciativa vinculada a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ en el municipio.

El certamen está impulsado por la Concejalía de Igualdad y LGBTIQA+ y forma parte del programa municipal 'La Laguna Orgullosa', una agenda de actividades culturales, formativas, deportivas y de dinamización con la que el Consistorio busca promover la igualdad, la diversidad y la no discriminación.

El plazo para presentar las obras permanecerá abierto hasta el 20 de julio. La convocatoria contempla dos modalidades: poesía y microrrelato. En ambos casos, los textos deberán estar escritos en castellano y ser originales e inéditos.

El concejal de Igualdad y LGBTIQA+, Dailos González, destacó que el concurso no solo pretende reconocer la creatividad de las obras presentadas, sino también funcionar como una plataforma para visibilizar historias, sentimientos y experiencias que forman parte de la realidad cotidiana de muchas personas.

Poesía y microrrelato para hablar de diversidad

Las personas interesadas podrán concurrir con composiciones poéticas de hasta 30 versos o con microrrelatos de un máximo de 350 palabras. La temática deberá estar vinculada al espíritu del certamen y a la celebración de la diversidad LGTBIQA+.

El jurado designado para esta edición valorará la expresión literaria, la originalidad y la adecuación a la temática. Estos criterios permitirán seleccionar las obras finalistas en cada modalidad.

Cartel de la séptima edición del concurso literario 'La Laguna Orgullosa' / Ayuntamiento de La Laguna

El formato del concurso permite la participación con textos breves, lo que facilita que distintas voces puedan acercarse a la creación literaria desde la poesía o la narrativa corta. La escritura se plantea así como una herramienta para compartir experiencias, reflexionar sobre la igualdad y dar visibilidad a realidades que, en ocasiones, han permanecido al margen del relato público.

El Ayuntamiento recuerda que las obras deberán ser composiciones inéditas, por lo que no podrán haber sido publicadas ni premiadas con anterioridad.

Premios para impulsar el talento literario

El certamen otorgará diferentes galardones a las obras finalistas de cada modalidad. El primer premio, tanto en poesía como en microrrelato, consistirá en la publicación de un libro del autor o autora participante.

Además, se entregarán otros reconocimientos, entre ellos un lote de libros de temática LGBTI. Con estos premios, la organización busca apoyar el talento literario vinculado al colectivo en Canarias y favorecer la difusión de nuevas voces.

En anteriores ediciones, el concurso ha servido para reunir textos que abordan vivencias personales, memoria, afectos, discriminación, identidad, libertad y derechos. La convocatoria mantiene esa línea, con una propuesta que combina creación cultural y sensibilización social.

La palabra como espacio de visibilidad

Dailos González señaló que la palabra permite promover la integración y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reconocer y celebrar la pluralidad. El edil defendió que La Laguna debe seguir siendo un espacio de respeto, diversidad y convivencia, sin lugar para los delitos de odio hacia ningún colectivo.

El concurso literario se integra en una programación más amplia del mes del Orgullo en el municipio. La agenda municipal incluye actividades pensadas para diferentes públicos y orientadas a defender los derechos de las personas LGTBIQA+.

'La Laguna Orgullosa 2026'

El programa 'La Laguna Orgullosa' reúne durante el mes de junio propuestas culturales, artísticas, formativas y reivindicativas. La edición de 2026 incluye actividades dirigidas a promover la diversidad real, la igualdad de derechos y la prevención de la discriminación.

El Ayuntamiento ha presentado este año una agenda que incorpora teatro, música, talleres de concienciación, espacios de encuentro y acciones vinculadas al Día Internacional del Orgullo. También se han organizado actividades como la 'Marcha Solidaria contra la LGTBIfobia', enmarcada en el mismo programa municipal.