El Ortigal, en La Laguna, renueva más de 400 puntos de su alumbrado

La Concejalía de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna avanza en la modernización del alumbrado público del municipio con una nueva actuación en El Ortigal, donde se están ejecutando trabajos de renovación de las instalaciones en distintas vías del núcleo.

La intervención contempla la sustitución de más de 400 puntos de luz por nuevas luminarias led con filtro ámbar, una tecnología homologada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que mejora la eficiencia energética de la instalación y contribuye a reducir la contaminación lumínica, favoreciendo la preservación de la calidad del cielo nocturno, según explica el consistorio lagunero en una nota.

Mejoras en otros elementos

Además de la renovación de las luminarias, el proyecto incluye la mejora de diferentes elementos de la red eléctrica que presentaban un avanzado estado de deterioro, como tramos de cableado, cajas de protección y soportes. Estos trabajos permitirán reforzar la seguridad de la instalación y mejorar la fiabilidad del servicio que se presta a la ciudadanía.