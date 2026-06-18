Nuevas mejoras en calles de La Laguna: el Ayuntamiento invierte dos millones en el entorno de Taco

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado nuevas actuaciones de mejora en calles del entorno de Taco, dentro del servicio municipal de mantenimiento de vías y con apoyo del Plan de Empleo. Las obras forman parte de una intervención más amplia que, en los dos últimos años, ha supuesto una inversión superior a dos millones de euros en reasfaltado, adecuación de aceras, plazas, accesibilidad y mobiliario público en esta zona del municipio.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, visitaron este miércoles los espacios donde han concluido recientemente los trabajos y revisaron las próximas conexiones que se acondicionarán durante las próximas semanas.

Gutiérrez destacó el esfuerzo realizado por el grupo de gobierno para mejorar el viario de Taco y su entorno. Según señaló, las actuaciones han abarcado tanto carreteras principales como calles transversales, además de espacios públicos, aceras y zonas de estancia vecinal.

Actuaciones recientes en San Luis Gonzaga

Las últimas obras concluidas se han desarrollado en el entorno de San Luis Gonzaga, donde el Ayuntamiento ha intervenido en varias vías. Entre ellas figuran las calles San Miguel, Los Muchachos, Los Ángeles, San Antonio, El Rocío y Antonio Ramos.

Los trabajos se han centrado en la mejora del firme, la adecuación de espacios peatonales y la revisión de elementos urbanos. Este tipo de actuaciones busca corregir deterioros acumulados por el uso diario y mejorar las condiciones de tránsito tanto para vehículos como para peatones.

El Ayuntamiento enmarca estas obras en la planificación ordinaria de mantenimiento de vías, con especial atención a barrios que requieren intervenciones continuadas por el volumen de población, el uso de sus calles y la necesidad de mejorar la accesibilidad.

Próximas mejoras en San Matías

Tras la finalización de las actuaciones en San Luis Gonzaga, la agenda de trabajos se traslada ahora al núcleo de San Matías. En esta zona está prevista la adecuación de varias vías, entre ellas San Juan Bautista, San Ramón, Villaverde, San Salomón, San Bernardino y San Isidro.

También se actuará en algunos tramos de las calles Santa Rosa de Lima y San Bartolomé. Estas intervenciones permitirán dar continuidad al plan de mejora del viario en el entorno de Taco, con actuaciones distribuidas por distintos núcleos y conexiones internas.

La planificación municipal pretende actuar de forma progresiva en las calles que presentan mayores necesidades, atendiendo tanto a los informes técnicos como a las aportaciones trasladadas por la ciudadanía.

Accesibilidad en aceras y zonas de paso

Ángel Chinea subrayó que, además del fresado y reasfaltado de carreteras, una parte importante de los trabajos se ha centrado en la accesibilidad. El área municipal ha ejecutado rebajes en aceras y ampliaciones en zonas de paso para facilitar los desplazamientos peatonales.

Estas mejoras son especialmente relevantes para personas con movilidad reducida, mayores, familias con carritos infantiles y vecinos que utilizan ayudas técnicas para desplazarse. La eliminación de barreras en aceras y cruces permite que los barrios sean más cómodos y seguros en la vida diaria.

El concejal explicó que las actuaciones se han diseñado tomando como referencia los informes del departamento y las demandas vecinales recibidas por el Ayuntamiento.

Redes, alcantarillado y mobiliario público

Durante el desarrollo de las obras también se han revisado infraestructuras vinculadas al alcantarillado, las canalizaciones, la recogida de aguas pluviales y el abastecimiento de agua. Estos trabajos se han realizado en cooperación con Teidagua, empresa que gestiona el ciclo integral del agua en La Laguna.

El objetivo es aprovechar las intervenciones en superficie para corregir deficiencias en redes deterioradas o con problemas de funcionamiento. De esta manera, las mejoras no se limitan al asfaltado, sino que incluyen actuaciones sobre servicios urbanos que resultan esenciales para el mantenimiento de los barrios.

El Ayuntamiento también ha prestado atención al refuerzo y restitución del mobiliario público, como papeleras, bancos y elementos biosaludables. Para estas acciones se ha recurrido al nuevo pliego de contrato firmado para este tipo de trabajos.

Más de dos millones en dos años

El Consistorio recuerda que, en los dos últimos años, se han destinado más de dos millones de euros a mejorar el entorno de Taco. Entre las zonas intervenidas figuran el barrio de San Luis Gonzaga y la carretera general La Cuesta-Taco, donde se ejecutaron actuaciones incluidas en la planificación municipal de obras.