La Laguna elimina los obstáculos para acceder a Santo Domingo

Acceder a la plaza de Santo Domingo ha dejado de ser un problema para las personas de movilidad reducida. El Ayuntamiento acaba de concluir, a falta de los últimos remates, las obras para eliminar los obstáculos arquitectónicos de uno de los conjuntos monumentales más reconocibles de la ciudad, que incluye tanto la iglesia como el antiguo convento dominico, con su espectacular claustro.

Con un presupuesto de 40.000 euros, la actuación del área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad resuelve la anterior configuración del espacio, que contaba con un escalón de piedra y una rampa pronunciada, lo que a efectos prácticos se traducía en una limitación completamente insalvable para usuarios de sillas de ruedas y una dificultad añadida para personas con movilidad reducida.

La intervención viene a dar respuesta a una antigua demanda ciudadana, con una solución que se ha dilatado en el tiempo no tanto por su complejidad técnica como por el alto grado de protección de este conjunto patrimonial. De hecho, desde el Consistorio aseguran que, para una ciudad histórica como La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la accesibilidad a muchos entornos supone un reto añadido. En esta actuación en concreto se ha trabajado conjuntamente desde el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad y desde la Oficina de Gestión del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a fin de consensuar una intervención que atendiese esta necesidad básica y al mismo tiempo fuera muy escrupulosa en el respeto al patrimonio.

La solución adoptada

La solución adoptada recupera la propuesta de rampa ya contemplada en el proyecto de ejecución de la totalidad de ese espacio, redactado en el año 2010 por la arquitecta María Luisa Cerrillos, con lo que se garantiza la accesibilidad y se mantiene la integridad del conjunto. La nueva rampa parte desde la misma acera de la calle Santo Domingo hasta casi el centro de la plaza, con lo que se consigue suavizar la pendiente, y se ha eliminado el antiguo escalón. Como pavimento se ha utilizado el mismo tipo de loseta de piedra que el resto de la plaza.

De esta manera se eliminan los obstáculos para acceder a un conjunto de especial valor patrimonial de la ciudad y muy visitado por residentes y turistas, ya que alberga uno de los principales templos parroquiales laguneros, en el que destacan sus ricos artesonados mudéjares y los frescos de Mariano de Cossío, y el antiguo convento dominico, que en la actualidad alberga las oficinas municipales de Fiestas, Patrimonio Cultural, Cultura y el Organismo Autónomo Actividades Musicales, además de diversas salas expositivas.

En los últimos años, el Consistorio ha logrado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales en materia de accesibilidad. El más reciente, el premio de la Fundación Tecnología Social (Funteso) en la categoría de Ciudad Accesible. Antes llegaron, entre otros, el Premio CERMI, concedido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y, de manera especial, el Access City Award (Premio Ciudad Europea de Accesiblidad), la más importante distinción de la Unión Europea en materia de accesibilidad universal y discapacidad.

En el inicio de los trabajos, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, avanzó que la duración de estas actuaciones sería de un mes aproximadamente, siempre y cuando se diesen las condiciones meteorológicas para ir completando las distintas fases del proyecto. Además, explicó que, al término de estas labores, se haría un uso más efectivo de la plaza, redistribuyendo de manera más armonizada los elementos públicos que allí se han instalado con el paso de los años.