El Foro Económico y Social de La Laguna celebra su pleno para ratificar el Premio Pedro Molina Ramos y renovar el órgano

El Foro Económico y Social de La Laguna celebrará el próximo miércoles, 24 de junio, su segundo pleno ordinario de 2026. La sesión comenzará a las 17:30 horas en la Sala de Cristal del Exconvento de Santo Domingo.

El orden del día incluye el balance de la actividad desarrollada durante el primer semestre, el seguimiento de los proyectos previstos para los próximos meses, la ratificación de la propuesta de concesión del Premio Pedro Molina Ramos 2026 y el inicio del proceso de renovación del órgano para el periodo 2026-2030.

Balance y seguimiento de proyectos

Uno de los puntos principales será la revisión del trabajo realizado desde comienzos de año. En febrero, durante su primer pleno ordinario de 2026, el Foro aprobó la programación anual y planteó la convocatoria de reuniones por bloques temáticos para ordenar las propuestas ciudadanas recibidas.

La Comisión Permanente también celebró su primera reunión del año para estudiar aportaciones trasladadas por personas a título individual, colectivos e instituciones.

El pleno del 24 de junio permitirá comprobar qué iniciativas se han puesto en marcha, cuáles continúan en desarrollo y qué líneas de trabajo se abordarán durante la segunda mitad del año.

Premio Pedro Molina Ramos 2026

La sesión incluirá la ratificación de la propuesta de concesión del Premio Pedro Molina Ramos 2026, una distinción que reconoce la trayectoria de personas, entidades o colectivos vinculados a la defensa y promoción del sector primario de La Laguna.

El Ayuntamiento abrió en abril el plazo de presentación de candidaturas para la cuarta edición de este galardón, coordinado a través del Foro Económico y Social.

Según la información municipal, el premio del año anterior recayó en Wladimiro Rodríguez Brito, docente e investigador de la Universidad de La Laguna.

El reconocimiento pone el foco en quienes han contribuido al desarrollo de la agricultura, la ganadería y otras actividades relacionadas con el campo lagunero.

Renovación para el periodo 2026-2030

El pleno también abordará el proceso de renovación del Foro Económico y Social de La Laguna para el periodo 2026-2030. Los trámites comenzarán en las próximas semanas y permitirán actualizar la composición de este órgano de participación ciudadana.

El Foro reúne a representantes de los principales sectores económicos, sociales, culturales y vecinales del municipio. Su función es canalizar propuestas, facilitar el diálogo con las instituciones y contribuir al análisis de los retos locales.

La renovación abrirá una nueva etapa de trabajo para los próximos cuatro años, con el objetivo de adaptar la representación del órgano a la realidad actual del municipio.

Participación ciudadana y retos municipales

El Foro Económico y Social se ha consolidado como un espacio de debate y propuesta sobre asuntos de interés para La Laguna. En reuniones anteriores ha abordado cuestiones como la salud mental, el agua, la situación económica y la participación vecinal en los distintos distritos.

Aunque sus acuerdos no sustituyen a las decisiones de gobierno, este tipo de órganos permite incorporar diagnósticos y propuestas de la sociedad civil organizada a los procesos de planificación municipal.

La sesión del 24 de junio servirá para ordenar el trabajo realizado en el primer semestre y preparar las líneas de actuación previstas para la segunda parte de 2026.