Arqueólogos por un día en La Laguna: casi 400 escolares excavan el pasado guanche en sus huertos escolares

Casi 400 escolares de La Laguna se han convertido este curso en arqueólogos por un día gracias a los Talleres de Arqueología impulsados por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. La iniciativa, dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria, permite conocer de forma práctica cómo se estudia el pasado guanche del municipio.

La actividad se desarrolló entre los meses de abril y junio en nueve colegios públicos, con la participación de 376 estudiantes. Durante las sesiones, el alumnado trabajó con paletines, brochas, cuadernos de campo y reproducciones de piezas arqueológicas en excavaciones simuladas.

Los huertos escolares se utilizaron como espacios de práctica para reproducir el trabajo de un equipo arqueológico. El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que estos talleres ayudan a que la infancia conozca el legado arqueológico de La Laguna y entienda la importancia de conservarlo.

Cómo fueron los talleres

Los talleres fueron desarrollados por el equipo técnico de la empresa Trivo, con la participación de una arqueóloga y una dinamizadora juvenil.

Cada grupo recibió primero una sesión teórica en el aula, de unos 50 minutos, en la que se explicaron las fases básicas de una intervención arqueológica. Después, los escolares realizaron una práctica de campo de aproximadamente dos horas.

Durante la excavación simulada, los niños y niñas planificaron el área de trabajo, recuperaron objetos, tomaron datos, limpiaron materiales, clasificaron piezas e hicieron inventarios. Para ello utilizaron reproducciones de fragmentos cerámicos, restos óseos y malacofauna.

La actividad permitió explicar una idea clave de la arqueología: el valor de una pieza depende también del contexto en el que aparece. Por eso, cualquier hallazgo debe documentarse correctamente y no retirarse sin método ni autorización.

Centros participantes

La iniciativa llegó a los CEIP San Luis Gonzaga, El Ortigal, San Matías, Las Chumberas, La Verdellada, Punta del Hidalgo, Alonso Nava y Grimón, Ángeles Bermejo y Fernando III El Santo.

En estos centros, la actividad combinó contenidos de distintas materias, como Matemáticas, Geometría, Dibujo y Ciencias Naturales, dentro de una experiencia lúdica y formativa.

El director de Trivo Local Solutions, Javier Soler, señaló que estas propuestas ayudan al alumnado a entender que el patrimonio está formado por huellas reales que conectan con quienes habitaron antes el territorio. También subrayó que la arqueología enseña a observar, interpretar y respetar.

Prevenir el expolio arqueológico

Además del aprendizaje práctico, los talleres buscan concienciar sobre los riesgos del expolio arqueológico y sobre la necesidad de proteger los yacimientos.

El expolio no implica solo la pérdida de objetos. También destruye información histórica, ya que los materiales arqueológicos necesitan conservar su relación con el lugar donde fueron hallados para poder ser interpretados.

Por este motivo, la educación patrimonial se plantea como una herramienta para reforzar comportamientos responsables desde la infancia y prevenir daños en enclaves arqueológicos.

Durante la excavación simulada, los niños y niñas planificaron el área de trabajo, recuperaron objetos, tomaron datos, limpiaron materiales, clasificaron piezas e hicieron inventarios / ED

Inventario y herramientas digitales

Los Talleres de Arqueología forman parte de una estrategia municipal más amplia para reforzar la protección y documentación del patrimonio arqueológico de La Laguna.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado estudios para actualizar la información sobre los yacimientos del municipio. Entre ellos figura un inventario arqueológico que georreferencia 83 enclaves, documenta su estado de conservación y ofrece un registro fotográfico detallado.

El municipio también ha incorporado modelos fotogramétricos en 3D de grabados rupestres, accesibles en la plataforma Sketchfab. Esta herramienta permite consultar reproducciones digitales de elementos patrimoniales y facilita su difusión entre investigadores, docentes y ciudadanía.

La Gerencia de Urbanismo ha promovido, además, catálogos arqueológicos y etnográficos municipales, complementando las cartas arqueológicas insulares con nuevas localizaciones identificadas mediante trabajo de campo y colaboración ciudadana.

Nuevos recursos divulgativos

La documentación recopilada será clave para actualizar el Catálogo municipal de bienes patrimoniales, previsto dentro del Plan General de Ordenación.

El Ayuntamiento también ha desarrollado materiales divulgativos como la Guía Arqueológica-Patrimonial de La Laguna y el videojuego educativo Aguere. La Fundación, una herramienta interactiva pensada para conocer la ciudad histórica.

La Concejalía de Patrimonio Cultural ha impulsado, asimismo, documentos accesibles con pictogramas e intervenciones arqueológicas recientes en distintos puntos del casco histórico.

Un modelo estable de conservación

El compromiso municipal se ha reforzado con un acuerdo aprobado por el Pleno para avanzar hacia un modelo estable de prospección, conservación y divulgación del legado guanche.

La propuesta plantea la cooperación con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, la comunidad científica y la ciudadanía. También recoge la creación de un Programa de Voluntariado Patrimonial de ámbito autonómico para articular la participación social en la conservación de los yacimientos.