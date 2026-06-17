Casi mil escolares de La Laguna descubren el circo fuera del aula

El Ayuntamiento de La Laguna acerca esta semana el mundo del circo a cerca de un millar de escolares de 24 centros educativos públicos del municipio. La iniciativa, impulsada por el área de Educación, incluye dos funciones especiales organizadas los días 17 y 18 de junio y dirigidas de forma exclusiva al alumnado lagunero.

La primera jornada se celebró este miércoles, 17 de junio, con la presencia del segundo teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, y del concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, que acompañaron a los niños y niñas durante la actividad. La segunda función está prevista para este jueves.

La propuesta forma parte de la programación educativa municipal y busca acercar las artes escénicas a la comunidad escolar mediante una experiencia lúdica y formativa fuera del aula. El Consistorio defiende que este tipo de actividades permite ampliar los espacios de aprendizaje y facilitar que el alumnado acceda a propuestas culturales en igualdad de condiciones.

Educación más allá del aula

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que la educación también se construye fuera de las clases convencionales. Según señaló, experiencias como esta permiten al alumnado descubrir nuevas expresiones artísticas, compartir vivencias con estudiantes de otros centros y acceder a actividades de calidad que combinan ocio y aprendizaje.

La iniciativa sitúa el circo como una herramienta educativa capaz de estimular la creatividad, la atención y la convivencia. Aunque se trata de una actividad recreativa, el contacto con las artes escénicas puede contribuir al desarrollo de habilidades sociales y emocionales, además de favorecer la curiosidad por disciplinas culturales menos presentes en la rutina escolar.

En este caso, el Ayuntamiento ha organizado funciones específicas para escolares, lo que permite adaptar la experiencia al público infantil y garantizar la participación de centros públicos del municipio.

Participación de 24 centros educativos

Durante las dos jornadas participará alumnado procedente de 24 colegios públicos de La Laguna. La actividad está planteada como un espacio de encuentro entre niños y niñas de distintos centros, con el objetivo de fomentar la convivencia y el disfrute compartido.

La asistencia de cerca de un millar de escolares convierte esta acción en una de las propuestas educativas de mayor alcance organizadas por el Ayuntamiento en estas fechas. El área de Educación enmarca la actividad en su apuesta por promover experiencias complementarias que enriquezcan el aprendizaje del alumnado.

Este tipo de salidas también permite que los estudiantes conozcan otras formas de expresión artística y se relacionen con el entorno cultural del municipio. La propuesta combina espectáculo, participación y descubrimiento, con el circo como hilo conductor.

Cultura, convivencia e igualdad de oportunidades

El segundo teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, subrayó que estas iniciativas ayudan a generar comunidad y ofrecen a los niños y niñas experiencias enriquecedoras. También vinculó la actividad con el compromiso municipal de entender la educación como una herramienta de cohesión social.

El acceso a actividades culturales fuera del aula puede resultar especialmente relevante para garantizar que todo el alumnado, con independencia de su centro o situación familiar, pueda participar en experiencias formativas y de ocio educativo. Por ello, la organización de funciones exclusivas facilita una participación más amplia y ordenada.

La actividad busca además promover valores como la convivencia, el respeto y la participación. Al reunir a estudiantes de distintos colegios, la propuesta crea un espacio común en torno a una disciplina artística que combina acrobacia, humor, música, expresión corporal y trabajo colectivo.

Las artes escénicas en la programación educativa

El Ayuntamiento de La Laguna ha impulsado en los últimos años distintas acciones vinculadas a la educación, la cultura y la participación infantil. La actividad circense se suma a esa línea de trabajo, orientada a complementar la formación académica con experiencias que conecten al alumnado con su entorno.

Las artes escénicas ocupan un lugar destacado en este tipo de programas porque permiten trabajar la imaginación, la comunicación y la sensibilidad artística desde edades tempranas. En el caso del circo, la variedad de disciplinas que integra facilita una aproximación atractiva para el público infantil.

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La iniciativa de los días 17 y 18 de junio responde al objetivo municipal de ofrecer propuestas de ocio educativo que contribuyan al desarrollo integral de niños y niñas. La programación se dirige a centros públicos del municipio y refuerza la presencia de la cultura como parte del proceso formativo.